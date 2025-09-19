https://news.day.az/sport/1781565.html

Арвид Линдблад не смог завершить свободный заезд в Баку

Пилот "Формулы-2" Арвид Линдблад не смог завершить сессию свободных заездов в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, гонщик команды Campos Racing досрочно сошел с дистанции, после чего его болид был эвакуирован с трассы. Отметим, что Гран-при Азербайджана, стартовавший сегодня, завершится 21 сентября.