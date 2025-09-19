В Гызылагаджском национальном парке задержаны браконьеры

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД Азербайджана продолжают мероприятия по борьбе с браконьерством в Каспийском море, а также на территории заповедников, национальных парков и водоемов, входящих в их служебную зону.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных Лянкяранским линейным отделом полиции, в акватории Малого залива Гызылагаджского национального парка были задержаны ранее судимые В. Ибадов и Ф. Гафаров, занимавшиеся незаконным выловом рыбы.

При осмотре у них изъяты 65 особей рыбы различных видов и орудия лова. По обоим фактам ведется расследование.

В целях защиты водных биоресурсов и обеспечения экологического равновесия сотрудники водной полиции совместно с соответствующими государственными структурами продолжают контрольные и профилактические мероприятия.