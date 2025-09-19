Арт-центр Nine Senses представил выставку «Послы историй»

В Nine Senses Art Center в сотрудничестве с молодой художницей Зейнаб Бабаевой организована выставка под названием "Послы историй".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, часть средств, полученных от продаж в рамках проекта, будет направлена на спасательные программы приюта GWARP и на улучшение благополучия животных, нуждающихся в помощи.

Выступившая на мероприятии директор Nine Senses Наталья Жукова, говоря об организации выставки, отметила: "Сегодня мы проводим аукцион с целью собрать средства для помощи животным, а также организуем выставку очень талантливой молодой художницы, создающей оригинальные произведения современного искусства. Это - чистое искусство. У Зейнаб блестящее будущее".

Народный художник, профессор Фуад Салаев подчеркнул, что в произведениях автора можно увидеть, с какой любовью передан взгляд и характер каждого животного, и выразил готовность оказать поддержку творчеству художницы.

Креативный директор "Азерхалча", искусствовед Эсмер Бабаева сказала, что автор раскрывает в своих произведениях внутренний мир животных. По ее словам, Зейнаб отличается современным подходом и смело использует различные инструменты.

Автор выставки Зейнаб Бабаева рассказала о творческом процессе: "Этот проект напрямую связан с любовью к животным, которая у меня с детства. Поскольку я всегда очень любила собак и кошек, то, повзрослев, поставила перед собой цель помогать им. Я организовала эту выставку, чтобы продать подготовленные мною работы и направить часть прибыли в приюты для животных. На эти средства будут приобретаться корма, проводиться лечение и в целом оказываться поддержка благополучию животных. Свои работы я в основном создаю из самозатвердевающей и полимерной глины. Помимо этого, использую мех, различные ткани и другие материалы. Самозатвердевающая глина высыхает за 1-2 дня, а изделия из полимерной глины готовы после обжига в печи приблизительно за тридцать минут. Обычно я выбираю самозатвердевающую глину, потому что она более практична. Полное изготовление одной работы занимает в среднем пять часов".