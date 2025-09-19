https://news.day.az/society/1781544.html В прицепе из Турции нашли сотни единиц контрабандных товаров Сотрудники Бакинского Главного таможенного управления предотвратили незаконный ввоз различных товаров через границу. Как передает Day.Az со ссылкой на ГТК, при досмотре прицепа транспортного средства, прибывшего из Турции в Азербайджан через таможенный пост "Ипек Йолу", были выявлены товары, не заявленные таможенным органам.
В прицепе из Турции нашли сотни единиц контрабандных товаров
Сотрудники Бакинского Главного таможенного управления предотвратили незаконный ввоз различных товаров через границу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ГТК, при досмотре прицепа транспортного средства, прибывшего из Турции в Азербайджан через таможенный пост "Ипек Йолу", были выявлены товары, не заявленные таможенным органам.
В частности, обнаружено: 45 наименований - 864 коробки, 1398 конвалют и 473 единицы лекарственных препаратов; 40 наименований - 357 единиц косметической продукции; 50 литров парфюмерии; 11 наименований - 278 стоматологических изделий; 144 коробки биологически активных добавок.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре