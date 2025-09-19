https://news.day.az/society/1781544.html

В прицепе из Турции нашли сотни единиц контрабандных товаров

Сотрудники Бакинского Главного таможенного управления предотвратили незаконный ввоз различных товаров через границу. Как передает Day.Az со ссылкой на ГТК, при досмотре прицепа транспортного средства, прибывшего из Турции в Азербайджан через таможенный пост "Ипек Йолу", были выявлены товары, не заявленные таможенным органам.