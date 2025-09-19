https://news.day.az/world/1781532.html Запуск Falcon 9 на фоне Солнца - ВИДЕО Пуск ракеты-носителя Falcon 9 из Флориды на фоне Солнца. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Зрелищный запуск произошёл на фоне яркого диска Солнца, что сделало событие особенно эффектным для наблюдателей и фотографов.
Запуск Falcon 9 на фоне Солнца - ВИДЕО
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 из Флориды на фоне Солнца.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Зрелищный запуск произошёл на фоне яркого диска Солнца, что сделало событие особенно эффектным для наблюдателей и фотографов.
Очередной успешный запуск подтверждает устойчивую репутацию Falcon 9 как надёжной и многоразовой ракеты-носителя, открывая новые горизонты для коммерческих и научных миссий в космосе.
