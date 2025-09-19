Запуск Falcon 9 на фоне Солнца

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 из Флориды на фоне Солнца.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Зрелищный запуск произошёл на фоне яркого диска Солнца, что сделало событие особенно эффектным для наблюдателей и фотографов.

Очередной успешный запуск подтверждает устойчивую репутацию Falcon 9 как надёжной и многоразовой ракеты-носителя, открывая новые горизонты для коммерческих и научных миссий в космосе.