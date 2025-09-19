Автор: Эльмира Ахундова, Народный писатель Азербайджана

Эту книгу я читала долго - почти все лето и начало осени. Читала, откладывала, потом опять возвращалась к ней. Что-то хотелось перечитать заново, переосмыслить, вспомнить... Книга никак не отпускала. Наконец, перевернута последняя страница этой удивительной повести о судьбе человека. Ярчайшего, талантливейшего представителя творческой интеллигенции Баку, человека сверхпопулярного в 70-е - 80-е годы ХХ века, по сути, нашего с вами современника (в этом году ему исполнилось всего 80 лет!).

К сожалению, Леонид Моисеевич ушел из жизни очень рано - в 49! - однако след после себя оставил мощный. Эта книга создавалась спустя 30 лет после его ухода, она состоит из воспоминаний людей, близко знавших Леонида Вайнштейна при жизни (родных, коллег, друзей, просто хороших знакомых), однако воспоминания эти удивительно живы, эмоциональны, со множество "вкусных" бытовых подробностей. Как будто все, что касалось их взаимоотношений с Леней (именно так, по большей части, звучит в книге имя героя), происходило вчера или, по крайней мере, год-два назад. И, мне кажется, дело не в уникальной памяти того или иного собеседника, а в уникальности самого Леонида Моисеевича. Познакомившись и пообщавшись с ним некоторое время, забыть его уже было невозможно. Кстати, авторы книги тоже весьма знаковые: помимо легендарных "Парней из Баку" о Леониде Вайнштейне вспоминают его друзья, в числе которых Юлий и Михаил Гусманы, Полад Бюльбюль оглу, Рустам Ибрагимбеков, Фарадж Караев, Ялчин Адыгезалов, Наиля Назирова и прочие столпы азербайджанской и российской культуры. Ну и, конечно, здесь звучат теплые, ностальгические и очень искренние голоса самых родных ему людей: супруги Баяз Везировой и сына Тимура Вайнштейна.

"Я до сих пор встречаю очень многих людей, причем совершенно разного возраста, которые вспоминают о папе, - говорит в начале книги Тимур Леонидович... - Мне присылают папины пластинки, какие-то вещи, связанные с папой, благодарные воспоминания: "Как ваш отец мне помог..." У этих людей нет передо мной никаких обязательств, им самим хочется мне написать, рассказать свою историю, рассказать, что помнят папу, и как было здорово, что случилась счастливая встреча с ним, и как он их поддерживал".

Итак, кто же он был, Леонид Моисеевич, Леня Вайнштейн, какими чертами характера запомнился он ныне живущим, что отличало и выделяло его среди немалого количества других талантливых бакинцев, прославивших наш родной город далеко за его пределами.

Бакинцы среднего и старшего поколения, в особенности меломаны и театралы, прекрасно знали Леонида Вайнштейна - замечательного композитора, одного из любимых учеников Кара Караева, автора популярных песен и мелодий, концертов и крупных симфонических произведений. Его музыка звучала по радио, она встречала нас почти на каждой премьере в Русском драматическом театре или ТЮЗе, а в Театре оперы и балета долгие годы шла его опера "Золушка". Недавно к нам в Баку приезжала труппа прославленной "Геликон-оперы" с одноименным спектаклем Леонида Вайнштейна, возрожденным и поставленным в Москве Дмитрием Бертманом. На этом поистине семейном спектакле во Дворце Гейдара Алиева в те дни перебывали, без преувеличения, все бакинцы со своими детьми. И это было незабываемое, феерическое зрелище!

Однако не только своим ярким музыкальным дарованием был знаменит Леонид Вайнштейн, настоящий человек-оркестр со своим бурным неуемным характером, бьющей через край энергией, фонтанирующий идеями, обожающий веселые розыгрыши и уже при жизни ставший легендой нашего города. Впрочем, обо всем по порядку...

Во-первых, судя по воспоминаниям, это был человек необыкновенной широты души и необычайной доброты. Баяз ханум рассказывает, что все траурные дни вплоть до сороковин к ним в квартиру приходили две старушки. Сидели в уголке и плакали. И лишь после окончания траурных дней супруга Леонида узнала, что эти старушки были соседками его покойной мамы. Они были одиноки, и Леонид Моисеевич, зная это, всю свою взрослую жизнь еженедельно приносил им деньги и продукты. Даже когда они с семьей переехали на другой конец города. Причем, об этой и других благотворительных акциях мужа Баяз ханум узнавала порой совершенно случайно, потому что Леонид оказывал бескорыстную помощь нуждающимся в этом людям так, чтобы об этом никто не узнал.

Во-вторых, он был страстным патриотом своего родного города и своей республики. Сейчас это слово здорово затерли, и употребляется оно не всегда в позитивном ключе. Однако Леонид Моисеевич был патриотом на все 100. По словам Эльчина Азизова, дядя Леня "был азербайджанцем больше, чем очень многие азербайджанцы... Я говорю не о знании азербайджанского языка, а о душе, в которой жила безумная любовь к родине".

В начале 1990-х годов, когда в Азербайджане все разладилось, он мог уехать в Москву, где у него было очень много друзей и поклонников, где он мог обустроиться с комфортом и где в то время было больше условий для творчества. Но он не мог жить без Баку. Тимур Вайнштейн вспоминает, что в конце 80-х годов его отца приглашали в Москву: "Мало того, ему давали квартиру в доме композиторов на Садовом. Надо было просто приехать оформить ордер. Он этого не сделал...Трудно не бакинцу объяснить, как тяжело уехать из Баку, оставить навсегда насквозь родной город. Это все равно, что уехать в эмиграцию".

Книга памяти о Леониде Вайнштейне похожа на черно-белое кино о нашей жизни, где много всего намешано - и драмы, и трагедии, и, вместе с тем, смеха и юмора... Леня был очень веселым человеком, о его шутках и розыгрышах в Баку ходили легенды. При этом многие его шутки были на грани фола и смахивали порой больше на хулиганство. И об этой грани его неуемного характера искренне рассказали друзья и близкие Леонида Моисеевича. Одна глава в книге так и называется - "Хулиган". Там немало удивительных историй, но одна показалась мне совершенно фантасмагорической. Она о том, как Леонид Вайнштейн звонил ночью из кабинета Тофика Кулиева в Союзе композиторов своему другу, первому секретарю горкома комсомола Гене Рзаеву и голосом самого Гейдара Алиева долго расспрашивал его, как идет подготовка к какому-то важному мероприятию. Причем, все это время Гена стоял по стойке смирно, держа в дрожащих руках трубку телефона. Это, кстати, весьма точная деталь: многие мои собеседники, у которых мне довелось брать интервью для своих книг о Гейдаре Алиевиче, рассказывали, что, заслышав в трубке голос "первого", звонившего им по какому-нибудь делу, непроизвольно вставали, хотя в кабинете или в комнате кроме них никого не было...

Конечно, столь остроумный и разноталантливый человек как Леонид Вайнштейн не мог не оказаться в орбите движения КВН, причем как в 60-е годы, когда бакинскую команду создавал Юлий Гусман, так и четверть века спустя, в команде легендарных "Парней из Баку". В 60-е - 70-е годы Леонид был музыкальным руководителем команды Гусмана, более того, он писал им всю музыку. И фактически придумал гимн не только для первой команды, но и для команды Анара Мамедханова, художественным руководителем которой был его сын Тимур. Юлий Гусман, воспоминания которого составляют едва ли не половину книги, говорит: "Этот коллектив сохранил тот же настрой, что и их предшественники, - команда города Баку не может проиграть КВН! Они никогда и никому не уступали, Уверен, это влияние Лени...С ними рядом был Леня Вайнштейн, к которому они все относились как к отцу. Я считаю, что и в этом случае он стал реальной душой команды".

Об этом же, очень тепло и эмоционально, рассказывает в книге-памяти Бахрам Багирзаде: "В 1991 году мы полетели в Москву, выступили там, и в этой поездке мудрый дядя Леня посеял в наших юных душах зерна будущего. Он стал для меня и всех "парней" нашим вторым папой, потому что наши первые папы не могли сопровождать нас в этих поездках, и дядя Леня взял на себя миссию отца всей команды. Он участвовал во всем и всем руководил - поездками, художественной и музыкальной сферами. Он знал и рассказывал нам, как общаться с людьми, как находить и воплощать в жизнь то, что дано тебе свыше - свое призвание. Он объяснял и показывал на собственном примере, как настоящий мужчина должен оберегать своих близких. И как мужчина должен себя вести по жизни".

Жаль, что капитан команды "Парни из Баку" Анар Мамедханов ушел из жизни непозволительно рано. Он был замечательным рассказчиком и самым близким другом Тимура Вайнштейна. Уверена, его воспоминания "о дяде Лене" расцветили бы книгу новыми красками.

* * *

...Читая эту книгу, я словно погрузилась в собственную молодость. Мы так же собирались по квартирам большими компаниями, могли петь, танцевать, веселиться до утра. Подобно Баяз ханум, я накрывала столы на 20, на 30 человек, причем одна - без всяких домработниц. И детей растили сами, и работали за троих. Когда только все успевали, ума не приложу.

В одном из культовых советских фильмов герой произносит слова, которые можно всецело отнести к Леониду Вайнштейну: "Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости".

Леня Вайнштейн был именно таким - обаятельным бакинским "авантюристом", с которым никогда не было скучно! Обожающим свою жену, своего единственного сына и своих многочисленных друзей. Которые до сих пор платят ему взаимностью. Одни из самых проникновенных воспоминаний в книге принадлежат Поладу Бюльбюль оглу, который дружил с Леонидом со студенческой скамьи. Его словами я и хочу завершить свои заметки: "Еще в те годы, когда мы были холостые, молодые и, так сказать, на старте, Леня уже занимал в моей жизни особое место, которое сохранилось и в воспоминаниях, и в чувствах... Обычно говорят, человек жив, пока его помнят. Все люди, которые с Леней общались, безусловно, его помнят, потому что он был очень ярким человеком. Таких людей, как он, скажу прямо, на свете мало. Что делать! Жизнь так устроена. Никто не знает, когда он уйдет из этой жизни или как она сложится. Но самое главное - музыка его живет, она исполняется. И это здорово".

Ну и, конечно, жизнь Леонида Вайнштейна продолжается в его сыне, известном далеко за пределами России продюсере, а также в трех его внуках, среди которых подрастает еще один Леонид Вайнштейн. Пожалуй, именно это и есть главный оптимистический итог недолгой жизни Леонида Моисеевича.