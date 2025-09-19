В Баку проходит свободный заезд Формулы-2

В рамках Гран-При Азербайджана Формулы-1 в Баку стартовали свободные заезды Формулы-2.

Как передает Day.Az, заезд продлится 45 минут. С 12:30 до 13:30 состоятся свободные заезды Формулы-1.

В 14:00 начнется квалификация в Формуле-2, а в 16:00 - вторая сессия свободных заездов Формулы-1.

Отметим, что длина трассы, где 20 пилотов из 10 команд борются за первенство, составляет 6 километров.