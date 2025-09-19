https://news.day.az/society/1781518.html В Баку проходит свободный заезд Формулы-2 В рамках Гран-При Азербайджана Формулы-1 в Баку стартовали свободные заезды Формулы-2. Как передает Day.Az, заезд продлится 45 минут. С 12:30 до 13:30 состоятся свободные заезды Формулы-1. В 14:00 начнется квалификация в Формуле-2, а в 16:00 - вторая сессия свободных заездов Формулы-1.
В Баку проходит свободный заезд Формулы-2
В рамках Гран-При Азербайджана Формулы-1 в Баку стартовали свободные заезды Формулы-2.
Как передает Day.Az, заезд продлится 45 минут. С 12:30 до 13:30 состоятся свободные заезды Формулы-1.
В 14:00 начнется квалификация в Формуле-2, а в 16:00 - вторая сессия свободных заездов Формулы-1.
Отметим, что длина трассы, где 20 пилотов из 10 команд борются за первенство, составляет 6 километров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре