https://news.day.az/world/1781476.html Мощное землетрясение произошло в Индонезии В Индонезии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Их эпицентр располагался к юго-востоку от города Соронг с населением 125 тысяч человек.
Мощное землетрясение произошло в Индонезии
В Индонезии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Их эпицентр располагался к юго-востоку от города Соронг с населением 125 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре