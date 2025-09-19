Мощное землетрясение произошло в Индонезии

В Индонезии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Их эпицентр располагался к юго-востоку от города Соронг с населением 125 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.