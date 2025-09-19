Названо количество магистров, получивших право на бесплатное обучение

По результатам проведённого конкурса для поступления в магистратуру высших учебных заведений на 2025/2026 учебный год, в связи с тем, что определённое количество мест по государственному заказу осталось неиспользованным, среди бакалавров, зачисленных на соответствующие специальности на платной основе, был проведён дополнительный конкурс на оставшиеся бюджетные места на основании набранных ими баллов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

"По результатам дополнительного конкурса 804 студента получили право на бесплатное обучение в магистратуре. Список этих студентов был направлен в высшие учебные заведения", - отмечается в сообщении.