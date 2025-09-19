https://news.day.az/sport/1781583.html Свободный заезд Формулы-1 возобновился Возобновился первый свободный заезд Формулы-1 в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после того как маршалы убрали посторонние элементы на 16-м повороте, красные флаги были заменены зелёными, и заезд продолжился. Ранее мы сообщали, что в Баку проходит свободный заезд Формулы-1.
