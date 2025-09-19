https://news.day.az/sport/1781570.html В Баку проходит свободный заезд Формулы-1 В Баку стартовал свободный заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1. Как сообщает Day.Az, заезд проходит при участии 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами. Участники гонки в течение одного часа будут преодолевать круг длиной 6 километров на Бакинском городском кольце.
Сегодня также в 14:00 состоится квалификация Формулы-2, а в 16:00 начнется вторая свободная практика Формулы-1.
Ранее мы сообщали, что в Баку завершились свободные заезды Гран-при Азербайджана Формулы-2.
