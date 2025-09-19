В Баку проходит свободный заезд Формулы-1

В Баку стартовал свободный заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Day.Az, заезд проходит при участии 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами.

Участники гонки в течение одного часа будут преодолевать круг длиной 6 километров на Бакинском городском кольце.

Сегодня также в 14:00 состоится квалификация Формулы-2, а в 16:00 начнется вторая свободная практика Формулы-1.

Ранее мы сообщали, что в Баку завершились свободные заезды Гран-при Азербайджана Формулы-2.