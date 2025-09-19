Алекс Данн стал лидером свободных заездов "Формулы-2" в Баку

В Баку завершились свободные заезды Гран-при Азербайджана "Формулы-2".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучший результат показал Алекс Данн из команды Rodin Motorsport.

Сегодня также состоится квалификационный раунд гонки пилотов второго уровня.

Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.