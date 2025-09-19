https://news.day.az/sport/1781563.html Алекс Данн стал лидером свободных заездов "Формулы-2" в Баку В Баку завершились свободные заезды Гран-при Азербайджана "Формулы-2". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучший результат показал Алекс Данн из команды Rodin Motorsport. Сегодня также состоится квалификационный раунд гонки пилотов второго уровня. Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
Алекс Данн стал лидером свободных заездов "Формулы-2" в Баку
В Баку завершились свободные заезды Гран-при Азербайджана "Формулы-2".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучший результат показал Алекс Данн из команды Rodin Motorsport.
Сегодня также состоится квалификационный раунд гонки пилотов второго уровня.
Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
