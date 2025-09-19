Xiaomi выпустила дорогой холодильник, который сохраняет нежность мяса

Xiaomi представила флагманский холодильник премиум-класса Mijia Refrigerator Pro. Модель с плоским фасадом и объемом 560 литров получила инновационную технологию Mijia Micro Freezing, которая позволяет хранить охлажденное мясо при отрицательной температуре без его заморозки, обеспечивая свежесть продукта до 10 дней, сообщает Day.Az со ссылкой на ITHome.

Новинка оснащена высокоточной системой контроля температуры с диапазоном колебаний всего 0,1 градуса Цельсия. Xiaomi заявляет, что технология Mijia Micro Freezing снижает потерю сока мяса до 2,89%, повышает его нежность на 14,55% и увеличивает содержание глутамата - компонента, ответственного за вкус умами - на 22,74%.

Стабильность температурного режима достигается за счет трех прецизионных датчиков с точностью до 99% и герметичной конструкции с улучшенной теплоизоляцией, которая минимизирует теплообмен. Для поддержания гигиеничности предусмотрена система стерилизации с использованием нано-синего света, эффективно уничтожающая до 99,999% бактерий.

Модель обладает высоким классом энергоэффективности, что позволяет снизить затраты на электроэнергию в среднем на 25%, что эквивалентно экономии трех месяцев платежей в год. Также холодильник оборудован двумя независимыми системами охлаждения и заморозки, обеспечивающими оптимальное хранение продуктов.

Отдельное внимание уделено системе приготовления льда, которая сертифицирована по стандарту антибактериальной защиты full-link. Она поддерживает автоматическую очистку за 3 минуты, быстрое приготовление льда за 55 минут и способна производить до 1,22 кг льда в сутки.

Стоимость холодильника Mijia Refrigerator Pro пока не раскрывается.