Гороскоп на 19 сентября

Сегодня звезды гороскопа обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Однако не всегда достаточно знать, что и как сделать. Нужно еще и хотеть это осуществить, а вот к деловой активности день вас, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды гороскопа предлагают Овну задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению - не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Овна вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня - хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Овен обнаружит, что на своем месте он уже достиг "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В любом случае сегодня ему не мешает подумать над тем, как кардинально изменить ситуацию к лучшему, потому что в этот день его интеллект обещает достичь своего пика.

Телец

Сегодня Тельцу ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Тельца попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Тельца в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Телец будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем - и тому, и другому.

Близнецы

Сегодня Близнецам в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у них то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Близнецов, что может порой их удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Близнецам уступить свои позиции без боя - как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Рак

Сегодня день потребует от Рака таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий - и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Рака только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Рака: "мне кажется" и "я думаю". Если Рак хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Лев

Сегодня в течение дня Лев будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Лев сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Лев не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Дева

Сегодня Дева не будет рваться на первые роли, однако ей отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Девы получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие - Дева сегодня должна четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для нее!

Весы

Сегодня - отличный день для того, чтобы Весы завязали полезное знакомство. Их коммуникабельность и креативность на высоте, они полны интересных идей и сумеют донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Весам может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке - везде Весы сегодня могут встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на их дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Скорпиону заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Скорпиона или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня - хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Скорпион сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Стрелец

Сегодня у Стрельца есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Стрелец сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Козерог

Сегодня Козерогу стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Козерог поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня - значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Водолей

Сегодня в каком-то вопросе от Водолея может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Водолею торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня Водолею не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Водолей думает, появится еще и третий вариант?

Рыбы

Сегодня, каким бы опытом Рыбы ни обладали, ситуация может на какое-то время поставить их в роль ученика. Возможно, им будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Рыб под свой личный контроль. А может быть, Рыбы почерпнут нужные им для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня им стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.