https://news.day.az/world/1781521.html Администрация Трампа выступила против вакцин для детей Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший выступил против комбинированных вакцин для детей. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Post.
Администрация Трампа выступила против вакцин для детей
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший выступил против комбинированных вакцин для детей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Post.
По имеющимся данным, ведомственная комиссия под руководством Кеннеди проголосовала за то, чтобы более не рекомендовать вакцину от ветрянки, кори, паротита и краснухи для детей до 4 лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре