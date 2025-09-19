Может ли поменяться стоимость проезда на автобусах в Баку?

В Баку покупка электробуса и зарядной станции для ООО "Baku Bus" за 544 тысячи манатов вызвала общественные дискуссии. Часть граждан считает такую дорогую технику излишней, другие опасаются возможного роста стоимости проезда.

Может ли это привести к дополнительным расходам и подорожанию?

Как сообщает Day.Az, экономист Гюнай Гусейнова в интервью globalinfo.az отметила, что сумма в 544 тысячи манатов - серьезная нагрузка для бюджета предприятия:

"Однако утверждения о ненужности дорогого транспорта безосновательны. Электробусы считаются эффективными как с экономической, так и с экологической точки зрения. Их использование снижает уровень загрязнения воздуха и шума в городе, что важно для здоровья населения и экологической ситуации. В долгосрочной перспективе такие инвестиции способствуют модернизации транспортной инфраструктуры и рациональному использованию энергии".

По словам эксперта, в ближайшее время повышение тарифов на проезд не ожидается:

"Но если количество электробусов будет увеличено, этот вопрос может встать на повестку. В таком случае либо стоимость проезда должна быть повышена, либо тарифы сохранены за счет субсидий. Для амортизации расходов минимальный тариф должен составлять 15-17 гяпиков. Кроме того, необходимо учитывать ежегодные затраты на ремонт и обучение водителей. Поэтому либо потребуется дополнительное бюджетное финансирование, либо повышение оплаты проезда".