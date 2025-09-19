Выставка, организованная в Париже в память о погибших журналистах, имела большое значение

Азербайджанское государство постоянно проявляет особое внимание и заботу о членах семей погибших журналистов, предпринимая шаги по сохранению их памяти. Наряду с этим, общественные организации также осуществляют определённую работу в этом направлении. Недавно, по инициативе Аналитического центра Baku Network, в столице Франции, городе Париже, была организована выставка, посвящённая памяти погибших журналистов, что имело особое значение в этом контексте.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend брат погибшего журналиста Магеррама Ибрагимова Аскяр Ибрагимов.

Брат шехида добавил, что проведение такой выставки впервые, и к тому же в Европе, важно не только как проявление внимания к шехидам, но и для донесения азербайджанских реалий до мирового сообщества.

"Необходимо доводить до внимания мировой общественности информацию об агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях против мирных граждан, в особенности против журналистов, исполняющих свой профессиональный долг, а также минной угрозе и другие подобные вопросы. Мы всегда должны отстаивать нашу правду на международной арене. Выставка в Париже, распространение буклетов с фотографиями погибших журналистов, привлечение к мероприятию европейских политиков, известных и авторитетных лиц - это достойный пример. От имени нашей семьи мы выражаем благодарность Baku Network", - сказал А. Ибрагимов.

Он также отметил, что семья Магеррама не осталась без внимания со стороны государства, и ему оказывают такую же заботу, как и всем семьям шехидов: "Семье предоставлено жильё, выплачивается пособие, назначенное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Недавно Магеррам был посмертно награждён орденом Министерства обороны. Лично я провожу мероприятия по увековечению его имени. В память о погибших журналистах проводится традиционный мини-футбольный турнир. Так как я сам работаю в СМИ, коллеги освещают эти мероприятия. Также вышла моя книга "Вечная песнь журналистской жизни", посвящённая Магерраму. Презентации книги прошли в Совете прессы, Республиканской библиотеке и Нахчыванской . государственной библиотеке. В ближайшие дни подобное мероприятие состоится и в Бакинском государственном университете".

Отметим, что в июле этого года аналитический центр Baku Network впервые в Европе поднял тему азербайджанских журналистов, погибших в результате агрессии Армении, проведя ряд мероприятий. Мероприятие прошло в Париже, в Азербайджанском культурном центре, в рамках проекта Baku Network "Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана". Выставка была организована при поддержке Государственного агентства по поддержке неправительственных организаций Азербайджанской Республики и посольства Азербайджана во Франции.

В рамках выставки Baku Network представил общественности материалы, посвящённые погибшим журналистам, а участникам были розданы буклеты, подготовленные в их честь. В мероприятии приняли участие представители французского общества, а также французские и иностранные журналисты. Обсуждение этой темы в столице Франции стало важным шагом для донесения до международной общественности правды о судьбе азербайджанских журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11:00 группа журналистов, направлявшаяся для выполнения служебных обязанностей в освобождённый от оккупации Кяльбаджарский район, попала в трагическое происшествие: автобус марки "КамАЗ", двигавшийся в направлении села Сусузлуг, подорвался на противотанковой мине. В результате погибли трое человек - корреспондент AZERTAC М. Ибрагимов, оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по административной единице села Сусузлук Ариф Алиев.