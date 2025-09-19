США наложили вето на резолюцию по Газе

Соединенные Штаты в шестой раз за последние два года наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию по сектору Газа.

Как передает Day.Az, Вашингтон вновь стал единственным членом органа всемирной организации, проголосовавшим против.

Все остальные члены СБ, включая постоянных членов РФ, Китай, Великобританию и Францию, проголосовали в поддержку резолюции.

Авторами резолюции выступили 10 непостоянных членов Совбеза: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Она требует "немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников" и призывает правительство Израиля "немедленно и безоговорочно снять все ограничения" на ввоз гуманитарной помощи в Газу. Документ настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения помощи по всему сектору и полном восстановлении всех основных услуг.