https://news.day.az/azerinews/1781516.html Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir Milli Məclisdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, konfrans Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərovun sədrliyi ilə keçirilir.
Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir
Milli Məclisdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, konfrans Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərovun sədrliyi ilə keçirilir.
Konfransda Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev, Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov, parlamentin komitə və komissiya sədrləri, sədr müavinləri, Milli Məclis Aparatının nümayəndələri, həmçinin aidiyyəti qurumların rəhbər şəxsləri iştirak edirlər.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре