У человеческого слуха нашли необычную особенность

Если ускорить звуковую дорожку, кажется логичным, что и мозг начинает работать быстрее. Однако новое исследование ученых из Университета Рочестера и Колумбийского университета показало обратное: слуховая кора обрабатывает речь в фиксированном временном окне, вне зависимости от ее скорости.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Авторы работали с пациентами, которым временно имплантировали электроды для мониторинга эпилепсии. Участникам проигрывали один и тот же отрывок аудиокниги в нормальном и замедленном темпе. Ожидалось, что нейроны изменят "окно интеграции" информации, однако оно оставалось прежним - примерно 100 миллисекунд.

"Когда вы замедляете слово, слуховая кора не растягивает время анализа. Она продолжает обрабатывать сигнал в фиксированном масштабе, а уже высшие отделы мозга интерпретируют полученный поток для понимания слов и фраз", - объяснил один из авторов исследования Сам Норман-Хайньере.

По словам соавтора Нимы Месгарани из Колумбийского университета, это открытие ломает привычное представление о том, что мозг подстраивается под структуру речи - слоги и слова. На самом деле он использует собственный "внутренний метроном".

Ученые надеются, что понимание этого механизма поможет точнее моделировать процессы обработки речи и лучше объяснить, почему у некоторых людей возникают нарушения слухового и языкового восприятия.