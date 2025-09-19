Великий лидер Гейдар Алиев сделал многое для Азербайджана в составе СССР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев в парламенте на конференции, посвященной Дню государственного суверенитета, проходящей в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

Ф.Абдуллаев отметил, что изучение истории всегда ведет к положительным выводам.

"Долгие годы азербайджанские земли находились под оккупацией. Мы жили в таких условиях, но Азербайджан не утратил своей решимости", - сказал он.

Председатель Конституционного суда подчеркнул, что Азербайджан всегда стремился к суверенитету:

"Великий лидер Гейдар Алиев, руководивший Азербайджаном с 1969 года, сделал многое для страны в составе СССР. Он прекрасно понимал, что на пути к реализации многих задач существуют трудности. Тем не менее в этот период были открыты пять высших учебных заведений, создавались крупные промышленные предприятия".