Азербайджан занимает центральное место в региональной политике - Фуад Салаев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал народный художник Азербайджана Фуад Салаев, который поделился своими взглядами на судьбу Кавказа, роль культуры и искусства в налаживании диалога между народами, а также на место Азербайджана в современной геополитике.

Ф.Салаев подчеркнул, что Южный Кавказ на протяжении веков воспринимался мировыми центрами силы как нестабильный регион: "Наш Кавказ - маленький, но очень интересующий мировые силы регион. Его часто называют кипящим котлом. Вопрос в том, как снизить эту температуру, чтобы люди действительно были настроены на мирное сосуществование".

По его словам, несмотря на существующие противоречия, объединяющих факторов значительно больше. Это и человеческие связи, и общее культурное наследие, и опыт совместного проживания.

Отдельное внимание художник уделил роли творческих людей: "Возможности искусства безграничны. Художники, писатели, музыканты всегда отражают дух времени и подталкивают современников к мысли о мире. Иногда произведения азербайджанского, армянского, грузинского или российского автора схожи по настроению - потому что война и тревоги затрагивают всех одинаково".

Салаев напомнил о своих работах, которые несут в себе глубокую философскую и историческую символику: скульптура "Отверженные", посвященная изгнанию более миллиона азербайджанцев из родных земель, и "Боевой конь без всадника", отражающая состояние общества в годы политической нестабильности.

Особое место в беседе заняла тема геополитики и современной роли страны. Народный художник отметил, что Азербайджан занимает центральное место в региональной политике: "Достаточно вспомнить идею Зангезурского коридора и роль Баку в укреплении связей с Европой и Средней Азией".

Салаев напомнил, что именно Азербайджан стал инициатором мирного договора после войны и продолжает продвигать идею устойчивого мира на Южном Кавказе.

Он также подчеркнул, что Баку всегда был и остается многонациональным и многоконфессиональным городом: "У нас стоят и армянская церковь, и русская православная, и католический храм, и синагоги. В Азербайджане никогда не было места вражде на почве веры или национальности".

По его словам, это подтверждает, что Азербайджан способен быть примером сосуществования и толерантности.

Завершая беседу, народный художник Азербайджана подчеркнул: "Людей доброй воли намного больше, чем тех, кто сеет хаос. Нужно перекрывать возможности для разрушительных сил и дарить людям надежду. Благородные цели всегда объединяют".