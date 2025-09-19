https://news.day.az/world/1781552.html В Китае робособак научили пользоваться гранатометами - ВИДЕО В Китае робособак научили пользоваться гранатометами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видно видео, как во время учений в Чунцине на территории местного университета студенты продемонстрировали разработанный ими гибрид робопса и гранатомета.
В Китае робособак научили пользоваться гранатометами - ВИДЕО
В Китае робособак научили пользоваться гранатометами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видно видео, как во время учений в Чунцине на территории местного университета студенты продемонстрировали разработанный ими гибрид робопса и гранатомета.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре