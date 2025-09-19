https://news.day.az/world/1781552.html

В Китае робособак научили пользоваться гранатометами - ВИДЕО

В Китае робособак научили пользоваться гранатометами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видно видео, как во время учений в Чунцине на территории местного университета студенты продемонстрировали разработанный ими гибрид робопса и гранатомета.