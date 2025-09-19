В парламенте Азербайджана проходит конференция, посвящённая Дню государственного суверенитета

В рамках "Года Конституции и Суверенитета" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит конференция, посвящённая Дню государственного суверенитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проходит под председательством заместителя председателя Милли Меджлиса Зиафета Эскерова.

В мероприятии принимают участие председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, исполнительный директор Агентства по развитию СМИ Ахмед Исмаилов, председатели комитетов и комиссий парламента, их заместители, представители аппарата Милли Меджлиса, а также руководители соответствующих государственных органов.

