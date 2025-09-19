https://news.day.az/politics/1781530.html В парламенте Азербайджана проходит конференция, посвящённая Дню государственного суверенитета В рамках "Года Конституции и Суверенитета" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит конференция, посвящённая Дню государственного суверенитета. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проходит под председательством заместителя председателя Милли Меджлиса Зиафета Эскерова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проходит под председательством заместителя председателя Милли Меджлиса Зиафета Эскерова.
В мероприятии принимают участие председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, исполнительный директор Агентства по развитию СМИ Ахмед Исмаилов, председатели комитетов и комиссий парламента, их заместители, представители аппарата Милли Меджлиса, а также руководители соответствующих государственных органов.
