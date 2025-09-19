https://news.day.az/politics/1781576.html В Азербайджане утверждены требования по деятельности о разминировании Утверждены требования, касающиеся деятельности по разминированию. Как передает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров.
В Азербайджане утверждены требования по деятельности о разминировании
Утверждены требования, касающиеся деятельности по разминированию.
Как передает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров.
