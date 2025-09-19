https://news.day.az/world/1781556.html

Момент сильнейшего землетрясения на Камчатке - ВИДЕО

Момент сильнейшего землетрясения на Камчатке попал на камеры. Как передает Day.Az, момент запечатлен на видео, снятые из квартир жителей Петропавловска-Камчатского и окрестностей. Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что разрушений в результате сегодняшнего (на Камчатке было утро) землетрясения нет.