Момент сильнейшего землетрясения на Камчатке попал на камеры.

Как передает Day.Az, момент запечатлен на видео, снятые из квартир жителей Петропавловска-Камчатского и окрестностей.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что разрушений в результате сегодняшнего (на Камчатке было утро) землетрясения нет.