Известный американский актер погиб в автокатастрофе

Американский актер Брэд Эверетт Янг погиб в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По информации журналистов, поздно вечером 14 сентября 46-летний артист ехал один в машине по автостраде Вентура в штате Калифорния. Внезапно в его автомобиль врезалась другая машина, двигавшаяся по встречной полосе.

"Актер умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован", - сообщил изданию Пол Кристенсен, представитель Брэда Эверетта Янга.

Он подчеркнул, что артист обладал беспрецедентной страстью к искусству и занимающимся им людям. Кристенсен добавил, что Янг активно поддерживал творческих людей. В частности, он основал некоммерческую организацию, миссией которой является сохранение художественных и музыкальных программ в школах.

Янг начал сниматься в конце 1990-х годов. Ему довелось принять участие в съемках фильмов "Ангелы Чарли", "Любовь и Баскетбол", "Парк Юрского периода III", "Доктор Джекилл и Мистер Хайд" и других.