Что запрещено приносить в фан-зону Формулы-1 в Баку? - ФОТО

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана объявило список предметов, запрещённых к внесению в фан-зону во время гонок Формулы-1. Как сообщает Trend со ссылкой на МВД, это сделано с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения стартовавшего сегодня Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025.