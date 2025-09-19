https://news.day.az/sport/1781483.html Азербайджанский судья назначен на олимпийский квалификационный турнир В Пекине объявлен состав судейской коллегии олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди назначенных арбитров есть и представитель Азербайджана. Судья Юрий Клюшников войдет в бригаду, которая будет обслуживать короткую программу у женщин.
Азербайджанский судья назначен на олимпийский квалификационный турнир
В Пекине объявлен состав судейской коллегии олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди назначенных арбитров есть и представитель Азербайджана.
Судья Юрий Клюшников войдет в бригаду, которая будет обслуживать короткую программу у женщин. В состав коллегии также вошли представители Грузии, Израиля, Словакии, Китая, Гонконга, Норвегии, Австралии и Бельгии.
Турнир пройдет в столице Китая и станет ключевым этапом отбора к Олимпийским играм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре