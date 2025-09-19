Азербайджан намерен расширять торговлю с Туркменистаном

В Азербайджане успешно работают 78 компаний с туркменским капиталом в таких сферах, как промышленность, транспорт, строительство, торговля и услуги.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на инвестиционном форуме TIF 2025 в Национальной туристической зоне "Аваза", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Алекперова, в последние годы наблюдается положительная динамика взаимной торговли сельскохозяйственной и переработанной продукцией. В то же время он отметил, что текущие результаты пока остаются скромными, что подчеркивает необходимость дальнейших усилий для реализации полного потенциала сотрудничества.

Замминистра также подчеркнул, что недавнее решение о создании азербайджанской торговой миссии в Узбекистане, деятельность которой будет распространяться и на другие страны Центральной Азии, открывает новые возможности для регионального партнерства.

"Ожидается, что этот дополнительный механизм будет способствовать увеличению экспорта азербайджанской продукции в Туркменистан, укреплению инвестиционного сотрудничества, налаживанию прямых деловых контактов и реализации совместных проектов в Центральной Азии", - заявил Алекперов.

Отметим, что Инвестиционный форум TIF 2025 проходит в Национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря.