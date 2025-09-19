https://news.day.az/society/1781569.html В Азербайджане эти дети получат единовременное пособие Дети, потерявшие родителей и лишённые родительской опеки, а также лица из их числа получат единовременное пособие в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, соответствующее решение подписал Премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, дети, потерявшие родителей и лишённые родительской опеки, а также лица из их числа при окончании ими учреждений общего, профессионального, среднего специального или высшего образования будут обеспечены единовременным пособием в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) манатов за счёт сметы соответствующего учебного заведения.
