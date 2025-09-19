https://news.day.az/society/1781495.html Тяжелое ДТП в Лянкяране - погибли школьники В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли школьники. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Лянкяран-Лерик в селе Шову Лянкяранского района. Автомобиль марки "Mercedes" сбил школьников - Гюлай Ализаде 2017 г.р. и её брата Рамида Алиева 2016 г.р..
Тяжелое ДТП в Лянкяране - погибли школьники
В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли школьники.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Лянкяран-Лерик в селе Шову Лянкяранского района.
Автомобиль марки "Mercedes" сбил школьников - Гюлай Ализаде 2017 г.р. и её брата Рамида Алиева 2016 г.р.. Оба в тяжёлом состоянии были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, их спасти не удалось.
"Mercedes" после наезда потерял управление и выехал на обочину.
По факту ведётся расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре