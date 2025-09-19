Тяжелое ДТП в Лянкяране

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли школьники.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Лянкяран-Лерик в селе Шову Лянкяранского района.

Автомобиль марки "Mercedes" сбил школьников - Гюлай Ализаде 2017 г.р. и её брата Рамида Алиева 2016 г.р.. Оба в тяжёлом состоянии были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, их спасти не удалось.

"Mercedes" после наезда потерял управление и выехал на обочину.

По факту ведётся расследование.