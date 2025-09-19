Археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры в Египте

Группа археологов под руководством доктора Кэтлин Мартинес обнаружили следы древнего затонувшего порта в Египте, находка может помочь в поисках гробницы царицы Клеопатры.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал National Geographic.

Доминиканская археологическая миссия под руководством Мартинес нашла каменные и металлические якоря, множество древних амфор и остатки внутреннего порта в нескольких милях от берега Тапосирис Магна.

Находка является серьезным свидетельством в пользу гипотезы о том, что именно этот храм мог быть выбран для совместного погребения Клеопатры и ее возлюбленного Марка Антония, добавила Мартинес.

Кроме того, исследователи расчистили тоннель, обнаруженный Мартинес и другими археологами в 2022 году и соединяющий храм Тапосирис Магна с морем. Он расположен на глубине около 12 м под землей, а длина составляет 1,3 км.