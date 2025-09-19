https://news.day.az/world/1781477.html Трамп назвал способ положить конец конфликту в Украине Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец конфликту в Украине.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец конфликту в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, глава Белого дома назвал крупнейшим импортером российской нефти.
Американский лидер отметил, что был недоволен, узнав о закупках российской нефти союзниками Соединенных Штатов по НАТО и Европейскому союзу.
