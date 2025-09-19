Сентябрь 2023 года поставил точку в военных угрозах Азербайджану

Антитеррористические мероприятия 19-20 сентября 2023 года были осуществлены в четком соответствии с теми целями и задачами, которые были поставлены перед армией Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым. Очаг напряженности, который мог быть использован реваншистами и сепаратистами, был потушен. Наша армия вписала еще одну страницу беспримерного героизма и профессионализма в военную историю Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Прежде, чем говорить о самой операции, необходимо напомнить, какие факторы сделали ее неизбежной.

Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, на территории Азербайджана временно были размещены российские миротворцы, и эта территория, в принципе, со стороны азербайджанских властей не контролировалась, поэтому все, происходившее там, содержало потенциальную угрозу

Когда Азербайджан давал согласие на размещение РМК, он ожидал, что со временем присутствие миротворцев будет способствовать стабилизации ситуации и дальнейшей интеграции армянского населения в азербайджанское общество. Однако процессы пошли совсем в другом направлении. К нашему большому сожалению. Но не к удивлению.

К сожалению, РМК закрывал глаза на действия сепаратистов и оставшихся в Карабахе подразделений ВС Армении. Вместо стабилизации и разоружения незаконных вооруженных формирований, в Карабахе начались негативные процессы. Вероятно, по ночам, в условиях ограниченной видимости, по второстепенным дорогам туда поступало вооружение, причем, не оборонительного, а наступательного характера, включая тяжелую технику. Хотя количество постов РМК было согласовано, на наших глазах создавалась уже не разделительная линия, а настоящая линия соприкосновения.

На наших территориях появлялись все новые и новые военные позиции сепаратистов. Строились фортификационные сооружения, опорные пункты, рылись окопы, завозились наемники. Те наемники, которые на время исчезли после 44-дневной войны, а потом обнаружились в зоне ответственности РМК. По некоторым данным, их число составляло около 15 тысяч. То есть 15 тысяч хорошо вооруженных профессионалов-наемников находились на территории Азербайджана. Миротворцы, к сожалению, никак этому не препятствовали, а, наоборот, прикрывали все эти приготовления. Напомню, что наряду с РМК действовал и российско-турецкий мониторинговый центр, который тоже никак не реагировал на приготовления армянской стороны. На их глаза из Армении в Карабах завозились современные мины и создавался новый рубеж минного террора по периметру зоны ответственности РМК. Азербайджанские саперы неоднократно обнаруживали мины производства 2021-2022 года, освобождая от сепаратистов какие-то высоты.

Далее, в зону ответственности РМК спокойно въезжали сотрудники иранских разведслужб, инструктора из Франции. В Баку обо всем этом знали. Хотя эта зона и не была подконтрольна нам, тем не менее, мы знали обо всем, что там происходило. Все говорило о том, что в Карабахе запущена очередная мина замедленного действия. И мы знали, что необходимо принять соответствующие меры, чтобы предотвратить возникновение нового фронта против Азербайджана.

В последние недели перед антитеррористической операцией на линии, очерчивающей зону ответственности РМК, участились вооруженные провокации незаконных армянских формирований. Российские миротворцы уже не были способны контролировать ситуацию, потому что то количество вооружений и живой силы, которое при их попустительстве было сконцентрировано в Карабахе, превышало возможности самого РМК. Миротворцы в этой ситуации были просто наблюдателями, не имея возможности остановить нарастающую эскалацию.

Следует напомнить о многомесячной акции азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге с требованием прекратить разграбление недр в зоне ответственности РМК. Несмотря на законные требования общественности, ни один азербайджанский журналист или эколог не был допущен в зону незаконной добычи. Это стало ясной демонстрацией того, что ждет Азербайджан, если он сам не начнет принимать меры.

Высказывания сепаратистов становились все более наглыми и все более провокационными. А после начала российско-украинской войны, армянская сторона при поддержке союзных ей стран, воспользовавшись ситуацией, заговорила о необходимости замены российских миротворцев на международные силы.

В Баку владели всей информацией о происходящем, анализировали ее. План антитеррористических мероприятий не появился в тот же день. Он был подготовлен заранее, потому что в Баку знали, что рано или поздно придется решить проблему вооруженным путем. Наша армия была готова к тому, чтобы положить конец агрессивным вылазкам сепаратистов. Провокации, устроенные армянами накануне операции, стали последней каплей. Было принято решение разоружить незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, положить конец сепаратизму и восстановить суверенитет страны над всеми своими территориями.

Во время операции использовались самые современные подходы. Мы неоднократно говорили, что Азербайджан осенью 2020 года показал войну 21-го века. То современное вооружение, которое имелось в арсенале ВС Азербайджана, привело к определенным изменениям во взгляде на тактику боевых действий. Это было хорошо видно во время 44-дневной войны, это же наша армия продемонстрировала во время блистательной антитеррористической операции в сентябре 2023 года.

Должен подчеркнуть, что, несмотря на то, что во время операции использовалось тяжелое вооружение, что проводилась она на широком фронте и что незаконные армянские формирования базировались вблизи населенных пунктов, ни одно гражданское лицо армянской национальности не пострадало. Это говорит об уникальности операции, о том, что Азербайджанская армия правильно подошла к распределению огневых средств во время поражения военных объектов сепаратистов. Для уничтожения целей, которые располагались вблизи гражданской инфраструктуры и населенных пунктов, были выделены средства точечного поражения. Там же, где цели находились в отдалении от гражданских объектов, использовались огневые средства площадного поражения.

Антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года еще раз показала профессионализм Азербайджанской армии. За менее чем сутки она выполнила поставленную задачу, разоружила армянские формирования и восстановила суверенитет Азербайджана - на этот раз уже окончательно.

Лейла Таривердиева