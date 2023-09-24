Накануне очередной годовщины начала Второй карабахской войны Азербайджан поставил окончательную точку в карабахском конфликте. Победа Азербайджана уникальна. К сожалению, никто не вернет загубленные жизни, никто не вернет уничтоженное наследие азербайджанского народа. Но справедливость существует, и она всегда находит себе дорогу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Всем было понятно, что пока по азербайджанской земле ходят армянские банды, окончательный мир невозможен, отметил он. И этот день настал. После антитеррористических мер, принятых Азербайджанской армией, вооруженный сепаратизм в Карабахе уже не сможет поднять голову. Наконец-то азербайджанский народ сможет начать новую и безопасную жизнь на освобожденных территориях, сказал Лапайтис.

"Я слежу за новостями из Азербайджана и радуюсь вместе с азербайджанским народом. Счастлив, что дожил до этого дня, когда ваша страна полностью восстановила контроль над своими территориями. Несмотря на шехидов, на горе, которое пришло в дома жителей Азербайджана, минувшая неделя стала решающим, финальным этапом и поставила точку в карабахском вопросе. Я следил за событиями минувшей недели и чувствую гордость как участник Первой карабахской войны, как человек, который любит Азербайджан. Я был на той войне, я все помню. Я сам чего только не повидал, через что только не прошел во время войны и после нее. За поддержку позиции Азербайджана я пережил гонения, угрозы, множество неприятностей от своих и чужих. Были темные, очень темные времена. Но я всегда знал, что нахожусь на стороне справедливости. Моя вера в будущее Азербайджана была превыше всего", - сказал литовский журналист.

Что армяне принесли на землю Карабаха? - отметил он. Этнические чистки, варварство и уничтожение. А что принес самим армянам карабахский клан? Он лишил их будущего. Никто в мире не хотел тогда и не особо хочет сегодня знать, через что прошел азербайджанский народ, через что прошли азербайджанские женщины, оказывавшиеся в армянском плену, что перенесли жители Ходжалы и как страшно умирали. К сожалению, двойные стандарты в нашем мире изжить невозможно. Иначе бы он открыл глаза и увидел, что на самом деле представляет собой "армянская цивилизация", считает наш собеседник.

"Азербайджан своими силами, своей верой, своей любовью к родной земле восстановил справедливость. Где только не решали судьбу Карабаха, в каких только столицах, а решилась она в небольшом городке Евлах. Я смотрел на кадры, как армяне едут на встречу в Евлах, и думал о том, что вот он, момент истины для всего региона и, я бы даже сказал, для всего мира. Небольшое государство Южного Кавказа само установило торжество справедливости, вернуло лицо международному праву. Державам должно быть стыдно, Азербайджан посрамил их всех, всего за сутки добив конфликт, заставив сепаратистов преклонить колени и ехать в Евлах, от которого они упорно отказывались прежде", - сказал Лапайтис.

В период оккупации всем этим державам было наплевать на судьбу Азербайджана и на страдания азербайджанского народа, отметил он. Каждый думал только о том, как что-то урвать себе от этого конфликта, сказал литовский журналист. Около 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении, они потеряли там все - имущество, родных и близких. Никто тогда не заступился за азербайджанцев. Миллион беженцев и вынужденных переселенцев принял Азербайджан в те годы. Пусть державы и международные организации откроют, наконец, учебники и посмотрят на цифры. Эти цифры должны их ужаснуть. Пусть поинтересуются тем, что было сто лет назад, а 1918 году здесь, на этих землях, подчеркнул наш собеседник.

Армянам, считает литовский военный журналист, надо радоваться, что все закончилось и они больше не будут умирать на чужой земле. Они должны благодарить Бога, что у них есть своя страна и забыть о Карабахе навсегда. А те, кто хотят продолжать там жить, должны принять гражданство и законы Азербайджана и стать ответственными и законопослушными гражданами.

"Во всем мире меньшинства живут по таким правилам. Например, в некоторых приграничных городах Польши 80 процентов населения - литовцы, но никому и в голову не приходит провозглашать какую-то независимость и требовать обособления.

Надеюсь, что смогу вернуться в Ходжалы, увидеть те места, которые запечатлелись в моей памяти навсегда. Я был свидетелем трагедии ходжалинцев, я пережил всю их боль вместе с ними, и частица моей души осталась в Ходжалы. Хочу вернуться в Ходжалы, Аскеран, почтить память замученных, поехать в Ханкенди, где были фильтрационные лагеря, где держали и мучили азербайджанских пленных и заложников... Надеюсь, что моя мечта исполнится. Еще раз поздравляю и обнимаю весь азербайджанский народ", - сказал Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева