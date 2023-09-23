Завершение антитеррористических мероприятий стало финалом карабахских сепаратистов

20 сентября фактически была провозглашена капитуляция армянских сепаратистов, причем на условиях, которые Баку неоднократно выдвигал ранее. Остается вопрос - что мешало пойти армянам на них хотя бы в августе, избежав жертв? И на него сразу же можно дать ответ - нежелание ряда политиков поступиться своим престижем и статусом. В итоге заплатили за все погибшие. И те же "жители Карабаха". После этого документа о капитуляции вопрос существования "арцаха" становится закрытым.

Об этом Day.Az сказал известный российский политический аналитик, публицист Андрей Никулин.

"Вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, прописанные в тексте, обозначают на простом языке, что нет теперь никакой "администрации", никакого "новоизбранного президента", никаких "сил самообороны", а есть только максимум - комиссия по передаче территорий с имуществом. И есть еще люди, проживающие теперь не в "нкр", а на азербайджанской земле, имеющие право на получение азербайджанских паспортов и существование в рамках азербайджанской юридической системы", - заявил он.

По его словам, официальный Баку получил ровно то, что и требовал до начала антитеррористических мероприятий.

"Зачем теперь российским миротворцам оставаться в Карабахе? Скорее всего, чтобы обеспечить передачу контроля над территорией, разоружение армянских сил и вывоз жителей, не желающих становиться азербайджанскими гражданами, в Армению. После этого смысла размещения "миротворцев" не будет", - подчеркнул политический аналитик.

Как отметил публицист, саму историю существования "независимого арцаха" стоит считать законченной.

"Зато начинается долгий и печальный сказ про новую волну карабахских беженцев и "карабахское правительство в изгнании". Посредством которых Москва попытается давить на внутреннюю армянскую политику, по крайней мере рассчитывает это делать. Если, конечно, у Пашиняна не получится свести российское влияние в Армении к нулю", - добавил Никулин.

Российский политолог полагает, что Пашинян поднимет на щит риторику необходимости разрыва с Россией и того, что всю новейшую дипломатическую историю нужно перечеркнуть и написать с нуля. "Москва же продолжит попытки сбросить несговорчивого армянского лидера и заменить на своего ставленника. И Ереван, и Москва будут упрекать друг друга в предательстве, ну а вердикт придется вынести жителям Армении, многие из которых свою позицию уже сформировали", - отметил он.

При этом, продолжил наш собеседник, сам армяно-азербайджанский конфликт не закончен. Остаются еще вопросы демаркации границы, пресловутого коридора в Нахчыван и подписания мирного договора. "Переговорный трек придется начинать с нуля. По крайней мере так будет заявлять официальный Ереван. Баку же продолжит уже многократно примененную и признанную успешной практику силового давления", - отметил он.

В заключении российский эксперт сообщил, что из многих худших вариантов развития событий наилучшим для Пашиняна является максимально скорейшее подписание всех мирных и пограничных договоров, пусть и уступая во многом азербайджанской стороне.

"Потому что, как мы видели за последние три года, каждая следующая фаза конфликта и переговоров стартует с худших для Еревана позиций. То, что можно получить сейчас, будет недостижимо уже следующей весной. И единственное, что можно сейчас сделать - решить, пусть и очень дорогой ценой вопрос войны, убрать путем подписания мирных договоров и широких международных гарантий для финального документа риски возобновления азербайджанских атак уже на непосредственно-армянскую территорию, принять и разместить беженцев и начать писать историю Армении с чистого листа. Да, это тяжелое решение, но альтернативы еще тяжелее", - подытожил Андрей Никулин.

Абдул Керимханов