Азербайджанской армии хватило дня, чтобы поставить точку в вопросе Карабаха

Антитеррористические мероприятия, к которым были вынуждены прибегнуть Вооруженные Силы Азербайджана, не стали неожиданностью. Учитывая нагнетание напряженности в Карабахском регионе, сепаратисты не оставили Азербайджану никакого выбора. Во вторник двое гражданских и семеро полицейских подорвались на минах, заложенных армянскими диверсантами, проникнувшими из зоны временного размещения РМК. Чаша терпения Баку наполнялась, а эти теракты стали последней каплей. Азербайджанская армия получила задание принять антитеррористические меры и победила. За одни сутки!

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Первый этап принимаемых мер подразумевал нанесение точечных ударов по объектам военной инфраструктуры сепаратистов. Судя по видеоматериалам, действующие в зоне РМК армянские формирования это не просто какие-то банды, бегающие по лесам с самодельными винтовками. На вооружении этих формирований - артиллерия, минометы, средства ПВО, пункты управления, средства радиоэлектронной борьбы. То есть все то, что имеется на вооружении ВС Армении. Как бы Ереван этого не отрицал, мы фактически принимали меры против остатков ВС Армении на нашей территории.

Азербайджанская армия, проводя антитеррористические мероприятия, выбрала приоритетом обеспечение безопасности гражданского населения и населенных пунктов. Заранее были определены и распределены огневые средства для поражения легитимных целей. Те объекты, которые находились вблизи или на территории населенных пунктов (такая информация у азербайджанской стороны имелась) уничтожались точечными, ювелирно выверенными ударами. Так был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор" прямо на территории города Ханкенди. Для таких целей были выделены огневые средства точечного поражения, имеющие высокую степень точности. К тем объектам, что находятся на безопасном удалении от населенных пунктов, применяются уже минометы, артиллерия и другие средства поражения.

Если бы сепаратисты вовремя не капитулировали, их ждал бы второй этап антитеррористических мероприятий. Он предусматривал силовое разоружение незаконных формирований и вхождение азербайджанского спецназа с террористами в непосредственный контакт. Хорошо, что у сепаратистов хватило ума здраво оценить обстановку и пойти на добровольное разоружение, чтобы не усугублять свое положение. Подразделения ВС Армении и незаконные формирования обязались сложить оружие, расформироваться и покинуть территорию Азербайджана. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника. Те, кто сдадутся добровольно, смогут избежать наказания. Тех, кто решит "партизанить", ждут очень суровые меры. А так как Армения от них отреклась, то рассматриваться они будут не как военнопленные, а исключительно как члены террористических групп. Кстати, Минобороны уже предупредило, что в случае невыполнения армянской стороной договоренностей антитеррористические меры будут продолжены.

Помнится, во время 44-дневой войны армянская сторона постоянно твердила, что воюет не с Азербайджаном, а с Турцией. В этот раз они тоже кричали, что воюют с Россией. Само собой, перед началом антитеррористических действий Азербайджан поставил в известность о своих намерениях РМК и российско-турецкий мониторинговый центр. В ходе проводимых мероприятий азербайджанская сторона находилась в тесном контакте с командованием российских миротворцев. Но это не значит, что миротворцы имели какое-то отношение к принимаемым нами мерам. Противник никак не хочет признать, что воюет он с Азербайджанской армией и только с ней, не хочет признавать наших возможностей. Очень напрасно. Азербайджанская сторона неоднократно указывала, что оперативная обстановка в зоне РМК находится под нашим наблюдением. То есть мы следим за всеми передвижениями незаконных вооруженных формирований и проводимыми ими работами. Все объекты незаконной военной инфраструктуры, созданные армянскими формированиями, являются легитимными целями для Азербайджанской армии, о чем Баку также неоднократно предупреждал сепаратистов. Армяне не относились к этим словам серьезно, и получили наказание, которое смогли выдержать чуть более суток.

Особенностью приятых мер была направленность на минимизацию возможных потерь среди мирного населения. Известен случай, когда азербайджанская сторона отказалась от поражения объекта, потому что поблизости находились гражданские лица. Из гуманных соображений азербайджанская сторона заранее проинформировала армянское население зоны РМК о необходимости отойти подальше от военных объектов и не помогать вооруженным формированиям в противодействии Азербайджанской армии. Кроме того, были открыты гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли отойти подальше от зоны боев. Меры, принятые для безопасности мирного населения, были приняты на высоком уровне.

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами, Президент Ильхам Алиев не раз повторял, что знает, что, как и когда нужно делать. Нынешняя антитеррористическая кампания это еще раз подтвердила. Азербайджан, как талантливый гроссмейстер, и в этот раз выбрал самый подходящий момент для проведения антитеррористических мероприятий, учтя все тонкости геополитической ситуации и обстановки в нашем регионе. Выбор правильного момента очень важен для достижения поставленных целей. И, как видим, все получилось.

Хотел бы отметить высокий профессионализм наших военных, которые очень точно наносили точечные удары по легитимным военным целям в зоне РМК. Патриотический дух нашей армии высок. Все мы устали от наглости сепаратистской хунты, от провокаций незаконных вооруженных формирований армян. Думаю, от всего этого устала и армянская общественность. Она еще раньше сама должна была потребовать от боевиков сложить оружие, а от "властей" - самораспуститься, чтобы предотвратить кровопролитие. Нынешних мер можно было избежать, если бы армянская сторона прислушалась к словам Баку.

Теперь, получив по голове железным кулаком, сепаратисты капитулировали. Это позволит, наконец, перейти к практическим действиям по реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество. Российские миротворцы, после того, как Ханкенди выполнит требования Баку, смогут продолжать миротворческую миссию на территории своего временного размещения. Безопасности армянского населения ничего не грозит, а основной задачей РМК должно стать способствование процессу реинтеграции.

Все это, в свою очередь сдвинет с мертвой точки вопрос подписания мирного договора. Этому всегда мешал фактор сепаратистов. Теперь он будет устранен. Решатся и другие вопросы - делимитация и демаркация границ, открытие Зангезурского коридора, возвращение азербайджанцев на земли своих предков в Армению. Уверен, что параллельно с реинтеграцией армян в азербайджанское общество будет ставиться и вопрос возвращения в Армению азербайджанцев. Очень надеюсь, что достигнутый прогресс снизит напряженность в регионе, который имеет все возможности для процветания наших стран и народов. Нужно, наконец, их правильно использовать.

Лейла Таривердиева