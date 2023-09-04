Армения хочет поиграть на нервах Азербайджана и доиграется

Азербайджан снова переиграл Армению на дипломатическом поле, ей не удалось добиться на международном уровне осуждения Баку и санкций в его отношении. Провалилось так же ее гуманитарное шоу. И армянская сторона прибегла к последнему средству - к военной провокации.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Провокация на границе с Кяльбаджаром не стала неожиданностью. Все действия Армении являются звеньями одной цепи. И преследуют цель не допустить развития мирного процесса и подписания мирного договора. На всех трех переговорных платформах азербайджанская дипломатия одержала верх и поставила во главу угла вопрос мирного договора. Мы не раз слышали, что он вот-вот будет подписан. Говорилось даже о том, что 2023 год будет решающим в этом плане. Однако на деле мы видим обратный процесс. Когда мирный договор получил какие-то очертания, участились армянские вооруженные провокации, расширилась зона нарушение армянами режима прекращения огня - практически по всей протяженности условной границы и на территории временного размещения РМК.

В довершение всего было устроено гуманитарное шоу вблизи ППП "Лачин". Баку предложил для перевозки грузов и решения всех логистических вопросов дорогу Агдам-Ханкенди, но армяне отказались, хотя эта дорога эффективна и удобна во всех отношениях и отвечает всем требованиям. Сепаратисты ее заблокировали и не пропускают уже который день грузовики с гуманитарным грузом, направленные Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для армян Карабаха. Этот шаг азербайджанской стороны выявил, что "гуманитарная катастрофа" в зоне РМК - это всего лишь шоу, преследующее откровенно политические цели. Два грузовика с 40 тоннами муки и мучных изделий стоят у шлагбаума на дороге Агдам-Ханкенди. Груз не пропускается миротворцами и заблокировавшими дорогу в районе Аскерана армянами. Между тем, РМК обязан был поднять шлагбаум и обеспечить безопасность проезда гуманитарного конвоя в Ханкенди. Но происходит обратное.

Нынешняя провокация на кяльбаджарском направлении условной границы была устроена Арменией с использованием артиллерии и беспилотников. Многие, наверное, уже видели в Интернете эти ролики - армянские дроны сбрасывают боеприпасы на позиции ВС Азербайджана. Судя по видеороликам, это дроны снабжены взрывчатыми веществами, которые раскрепляются, когда БПЛА нависает над целью.

Эти дроны достаточно примитивны. Конечно, и примитивный дрон может сбросить боеприпас, тем не менее, это не ударные беспилотники, поэтому армяне напрасно радуются и утверждают, что показали бои нового поколения. Армяне в определенных целях выдают эти БПЛА за дроны иранского производства, но, насколько известно, производятся они в Армении. Армяне их применяли ранее неоднократно, в том числе и в боях на товузском направлении. Еще раз повторю - это примитивные аппараты.

Ответ азербайджанской стороны был четким. Как всегда, получив по голове, понеся потери, армяне вынуждены были дать задний ход. Официально было сообщено только о четверых погибших, один из которых потом чудесным образом ожил, но не исключено, что реальная цифра куда выше. Я бы отметил профессионализм наших военнослужащих, которые очень грамотно действовали, благодаря чему удалось избежать жертв в рядах нашей армии. Лишь трое солдат получили осколочные ранения, но не смертельные.

Хозяева и покровители Армении прекрасно знают, что она не в состоянии добиться каких-то нужных ей результатов в тактическом, оперативно-тактическом плане. Азербайджанская армия даст адекватный ответ на любую провокацию. Всем это известно, однако хозяевам Армении необходимо создать определенный фон - перманентную напряженность, чтобы дать армянам возможность избежать мирных переговоров и договора о мире. Обратите внимание - сегодня о мирном договоре на международных площадках практически не говорится. Больше говорится о "гуманитарной катастрофе", о "блокаде", накаляющейся обстановке. А то, что ценой этих манипуляций являются человеческие жизни, никого не интересует, даже саму армянскую сторону.

При таком раскладе стоит ждать очередных масштабных провокаций армян. И на условной границе, и в зоне временного размещения российских миротворцев. Армяне знают, что никаких тактических успехов они не добьются, но хотят играть на нервах Азербайджана. Они рассчитывают вынудить его перейти к активным действиям на границе, чтобы отбросить очаги угрозы вглубь Армении, а также к зачистке незаконных вооруженных формирований в зоне РМК. Первое будет преподнесено как "агрессия" против Армении, что предполагает подключение России, ОДКБ и кого-то еще. Второе будет представлено как "новый геноцид армян", кроме того, вмешательство миротворцев вобьет клин в отношения Баку и Москвы.

Внешние силы, как и сто-двести лет назад, пользуются армянами в качестве инструмента решения своих задач в нашем регионе. Мы не можем сказать, что провокация 1 сентября будет последней. Но все должны знать, что Азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку и на условной границе, и на территории временного размещения РМК. ВС Азербайджана полностью готовы дать адекватный ответ на любые вылазки противника и решить все поставленные задачи. Я не исключаю и вариант, когда азербайджанская сторона сама примет меры для выполнения 4-го пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября, требующего вывода всех армянских сил с территории Азербайджана. Баку даст армянам и миротворцам время на реализацию этой задачи, и если это не будет сделано в обозначенный срок, наши ВС сами приступят к контртеррористической операции, точечными ударами уничтожат всю военную инфраструктуру, все позиции и посты армян в зоне РМК, не нанося вреда гражданским лицам и гражданским объектам. После этого все процессы пойдут в русле, необходимом для достижения реального мира.

Так что провокация 1 сентября не первая и не последняя. Ответы противнику всегда давались и будут даваться. Однако армяне не должны забывать о 27 сентября 2020 года. Им стоит иметь в виду, что любая очередная провокация может завершиться для них очень печально. ВС Азербайджана очень сильны и очень профессиональны, и готовы в любой момент выполнить любую задачу, которая будет поставлена Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Лейла Таривердиева