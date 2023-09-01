Армения хочет отвлечь мир от провала гуманитарного шоу. Даже ценой новой войны

Автор: Лейла Таривердиева

В зоне временной дислокации российского миротворческого контингента 1 сентября начались занятия в школах. Сепаратисты все еще пытаются жить по чужому календарю. Но этот год, вероятно, станет последним для сепаратистских игр и в 2024-м учеба в Карабахском регионе Азербайджана начнется 15 сентября. То есть по расписанию, принятому в стране, неотъемлемой частью которой является Карабах.

Прожектерство это особенность армянства, мы же не прожектерствуем и не фантазируем, а исходим из реалий. Происходящее сегодня дает немалые основания полагать, что до следующей осени в регионе произойдут большие перемены. Армяне тоже это чувствуют и стараются всеми силами предотвратить неизбежность начавшихся процессов.

Инструментарий провокаций у армянской стороны широкий. В этот раз они снова решили прибегнуть к военной провокации. По информации Минобороны Азербайджана, с утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в направлении села Зод Басаркечарского района, открыли стрельбу по позициям ВС Азербайджана на Кяльбаджарском направлении условной государственной границы. Помимо стрелкового оружия армянами в ход была пущена артиллерия и беспилотники. К началу провокации на указанном направлении уже было сосредоточены крупные силы противника, подвезли дополнительную технику и живую силу. Ситуация эскалировалась очень быстро и привела к серьезному столкновению. В ответ на обстрел и ранение азербайджанских военнослужащих наши подразделения сравняли с землей позиции противника, нанесли ему непоправимый ущерб во всех смыслах этого слова. Учитывая большое скопление техники и сил на армянской стороне, бой затянулся, и регион оказался на грани новой войны.

Похоже, Армении захотелось поиграть мускулами, показать, какой "крутой" она стала благодаря новым оружейным контрактам, опробовать на практике закупленное у Индии и кого-то там еще вооружение. За последний год ее с разных направлений насыщали оружием, и армяне подумали, что наличие индийской гаубицы может что-то в расстановке сил в регионе изменить. Чего стоят видео ударов по нашим позициям из БПЛА, которые выставляет армянское силовое ведомство. Стыдно даже самим армянам. Однако по всему видно, что армянская сторона решила показать, что за три года якобы научилась-таки воевать.

По данным на конец минувшего дня у армянской стороны уже четверо убитых. Трое из них - участники сборов, недавно объявленного Минобороны. Объявляя сборы, МО сообщало, что это делается для "повышения навыков". Повысили навыки? Повысили. И теперь их семьи не дождутся домой кормильцев. То, что провокация это дело рук армянской стороны, не требует доказательств. Азербайджанская армия и так занимает все основные высоты и позиции в этом направлении. Боевая задача уже давно выполнена, а на суверенные территории соседа Азербайджан покушаться не намерен.

Нечто подобное Армения устроила в сентябре 2020 года. Во что вылилась та провокация, всем хорошо известно. Вряд ли армяне ожидали, что их "шалость" закончится крушением вековой армянской мечты о чужих землях. Но все уже случилось, и отыграть назад невозможно. А чего добивается армянская сторона в этот раз? Для чего были принесены в жертву жизни людей? Вряд ли армянам была нужна новая война. В 2020-м они теоретически еще верили в свою невиданную мощь и непобедимость, поэтому позволяли себе рассуждать на официальном уровне о "новых территориях". Сейчас же Армения уже достаточно знает о себе, чтобы провоцировать Азербайджан на масштабные боевые действия. Сегодня ей нужна всего лишь провокация с привлечением как можно большего международного внимания и быстрым тактическим отступлением за спины европейских наблюдателей. Эти господа наверняка были доставлены к месту действия с биноклями и готовыми заявлениями на руках.

В целом, вся провокационная возня, устроенная армянами на границе, рассчитана на западного зрителя, прежде всего, европейского. Сейчас вокруг лачинского ППП образовалась мутная аура из массы негативных намерений и чуждых региону интересов. Армяне купались в лучах этой сомнительной славы, пока из Баку не выехал гуманитарных конвой Красного Полумесяца. Нетрудно заметить, как резко переключилось внимание на Агдамский район, где у поста РМК разбили палатки сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца в ожидании, когда "умирающие от голода" армяне перестанут блокировать дорогу и пропустят в Ханкенди грузовики с мукой. Главная интрига сейчас разворачивается именно на дороге Агдам-Ханкенди, а к веренице армянских фур, второй месяц жарящихся под солнцем в полукилометре от ППП "Лачин", интерес пропал. Демонстративное появление французов должно было вернуть его, но даже присутствие мэра Парижа ситуацию не изменило. Видимо, потому 10 грузовиков с продуктами из Франции быстро покинули сцену.

Ответ на вопрос, если ли на самом деле голод и кризис в зоне РМК, полностью зависит от того, пропустят сепаратисты гуманитарный конвой Красного Полумесяца или нет. Находясь под воздействием националистических паров, сепаратисты не понимают, что, заблокировав проезд, сломали всю игру Еревану и Парижу. Но в Ереване и Париже это уже поняли.

Резкое обострение военно-политической ситуации на кяльбаджарском направлении границы - это попытка отвлечь внимание мирового сообщества от происходящего на дороге Агдам-Ханкенди и выставить собственную провокацию как часть якобы "оккупационного" плана Баку. Связи никакой, но армянские политики так не считают. У них в Армении имеются благодарные зрители в лице наблюдательной миссии Евросоюза. Предназначение этой группы людей так и осталось неясным. За чем и за кем они наблюдают в свои бинокли? Во всяком случае, не за действиями армянской стороны. В присутствии миссии армяне неоднократно устраивали военные провокации на лачинском, кяльбаджарском, губадлинском направлениях, а наблюдатели либо не успевали к месту событий, либо делали невнятные заявления. Если миссия не замечает скопления военных сил Армении в Басаркечаре и ее подготовки к очередной провокации, какие вопросы к ней могут быть?

Вспомним недавнюю некрасивую ситуацию, когда миссия Евросоюза позорно мямлила, не в силах высказаться относительно армянского фейка о якобы обстреле наблюдателей азербайджанской стороной. Опровергнув ложь на первых порах, европейцы быстро сменили позицию и принялись тасовать твиты, из которых невозможно было сделать каких-то конкретных выводов. Выглядело такое поведение несолидно, хотя было представлено как желание держать нейтралитет.

Еще одним фактором, заставившим армянскую сторону прибегнуть к кровавым методам, является происходящее в зоне РМК. В четверг там массово покинула опереточные должности сепаратистская верхушка, и в Армении пошли разговоры о "сговоре", "сдаче" и "предательстве". На фоне того, что армянской стороне так и не удалось добиться удаления лачинского погранпункта руками мирового сообщества и институализации своих жалоб посредством международных судебных инстанций, потребовалось вернуть на повестку тему мнимой угрозы территориальной целостности Армении. Ведь именно на волне воя об "азербайджанской агрессии" эта страна стала проходным двором для различных деятелей с мутными намерениями. Миссия Евросоюза появилась тоже на этой волне. С лозунгом же о "новом геноциде армян" ничего достичь не удалось. Причина проста - территория Азербайджана для всей этой возни недоступна, и какие бы резолюции и заявления не принимались, они никогда не будут реализованы на практике.

Разыгрывать спектакли армяне могут только в рамках своих границ. Вопя об "азербайджанской агрессии", они могут зазвать к себе кого угодно, да хоть объединенные силы НАТО, но дальше лачинского ППП никто шагу не ступит. Никто не станет "пробивать" для армян Лачинскую дорогу, стрелять по азербайджанским пограничникам и нарушать воздушное пространство Азербайджана. Армяне обманываются, думая, что миротворцы гоняют вертолеты из Ходжалы без ведома Баку. Рейсы для снабжения РМК совершаются не только с ведома, но и под контролем азербайджанской стороны. Никакие принцы Лихтенштейна и другие, кто обещал вопреки всему посадить в Ханкенди самолеты с консервами, никогда на это не пойдут. Даже в годы оккупации армяне не посмели поднять в азербайджанское небо самолет, а тут принц Михаэль, или как его там...