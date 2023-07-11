50 оттенков хаки – помогут ли французы армянам догнать Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

На минувшей неделе Армения, Греция и Кипр подписали программу трехстороннего военного сотрудничества, предусматривающего совместные шаги по укреплению обороноспособности и безопасности трех стран. Ничего из ряда вон выходящего тут нет. Каждое суверенное государство может сотрудничать в сфере обороны и безопасности с кем угодно. Даст ли это сотрудничество практическую пользу его обороноспособности и безопасности - это уже другой вопрос.

Что может предложить Армения новым военным партнерам? Ничего. А что могут предложить ей они, что помогло бы предотвратить бегство армянских солдат с фронта, если благодаря усилиям Еревана и его опекунов разразится новая война? Тоже ничего особенного. Армения может покупать греческое оружие. В Греции более ста предприятий, выпускающих военную продукцию, но ничего такого, что могло бы вывести Армению в лидеры в плане вооруженности, среди этого нет. Вряд ли она чем-то поможет армянской армии в случае чего - Греция, несмотря на все давление, не стала отправлять имеющихся у нее в арсенале "Леопардов" и С-300 даже Украине.

Тема закупки вооружений активизировалась в Армении после визита в Ереван ныне, слава богу, бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пашинян, выступая в парламенте год назад, заявил, что у Армении есть деньги на оружие, но остаются проблемы: политические, технические и транспортные. Не все готовы продавать оружие Армении, а кто готов, боятся тех, кто не хочет, чтобы они это делали. Вот такая вот история. Кроме того, у Армении большие проблемы в плане логистики. Да уж, что правда, то правда. И проблемы с логистикой у нее не большие, а огромные.

Выбор у Армении небольшой. После 44-дневной войны она не сделала выводов, не работала над ошибками, а бросилась тупо искать источники милитаризации. Не важно откуда покупать, главное, чтобы кто-то продал. Она готова купить у любого, кто продаст. Основные мировые производители оружия не особенно спешат встать в эту очередь. На то есть несколько причин.

Во-первых, Армения неплатежеспособна. Она хочет иметь то, что есть у Азербайджанской армии или хотя бы то, что сможет этому противопоставить. А современное оружие стоит дорого. На приобретение тех систем и средств, которыми вооружены ВС Азербайджана, не хватит всего армянского бюджета. То, что имеется у армянской армии, было в свое время фактически подарено Россией или же куплено у нее в кредит. Но 44-дневная война показала, что приобретенное вооружение уже не актуально. А желающих сотрудничать с Ереваном по такой же схеме не находится. Для того, чтобы подарить Армении вооружений на миллиард долларов, как это сделала в 90-х годах Россия, у сегодняшних мировых производителей должны быть очень веские основания. Единственный, от кого Армения может ожидать нестандартных схем, это Париж, вставший на путь непонятной, нелогичной и необъяснимой вражды с Баку. Но и тот не очень торопится

Во-вторых, производители свою самую передовую продукцию, как правило, имеют в виду для собственного рынка, для национальных вооруженных сил. Сотрудничество, которое налажено у Азербайджана с Израилем - это особый случай. У двух стран, вообще, особые отношения, и потому не удивительно, что Израиль продает Баку то, что не поставляет больше никому. Армения подобным партнерством с кем-то похвастать не может. Есть лишь пример печально известного ОТРК "Искандер", не то подаренного, не то данного на время армянской стороне. Многие, наверное, помнят, как Саргсян с Оганяном чуть не выпали с трибуны от восторга во время прохода "Искандеров" на военном параде в Ереване. До 44-дневной войны армяне и российская сторона усиленного создавали видимость принадлежности комплекса армянской армии, рассчитывая таким образом удержать Баку от военной операции. После войны же он исчез - хозяева и псевдохозяева поспешили замести следы. Вопрос принадлежности комплекса так и остался покрытым мраком неизвестности. Единственное, что известно доподлинно - "Искандерами" в дни Второй карабахской войны били по территории Азербайджана. С армянской или российской стороны - это уже частности.

Есть и третья причина. Продавая серьезное вооружение Армении, государства-производители не забывают, что это может отразиться на их отношениях с Баку. Азербайджан и Армения страны из совершенно далеких друг от друга весовых категорий. Поэтому обратная ситуация никого не заботит, то есть тому же Израилю все равно, что подумают в Ереване по поводу того, что в уничтожении бронетехники и личного состава армянских оккупантов принимали участие израильские дроны. Мало волнует мнение Армении даже Беларусь, мы уже не говорим о Турции. А вот Сербии за продажу вооружений Еревану пришлось оправдываться перед Баку.

Однако соседи не сдается. Недавно Ереван обратился к Евросоюзу за военной помощью из специального фонда, предназначенного для повышения обороноспособности партнеров ЕС. Фонд оказывает помощь партнерам, не входящим в Евросоюз. Кроме Азербайджана и Армении. Отвечать на вопрос "почему" было бы до того несерьезно, что мы не будем тратить на это времени.

В марте 2021 года Евросовет создал Европейский фонд мира (EPF) с бюджетом около 5 миллиардов евро (в июне этого года он повышен до 12,5 миллиардов евро), предназначенных для помощи партнерам на период до 2027 года. Немного странного называть структуру, финансирующую военные программы, фондом мира. Ну да ладно. Формируется Фонд за счет взносов стран Евросоюза и, как сообщается на официальном сайте ЕС, преследует цель предотвращать конфликты, поддерживать мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Указано, что благодаря фонду, ЕС сможет лучше помогать странам-партнерам, поддерживать их мирные операции или повышать возможности их вооруженных сил для обеспечения безопасности на территориях государств. Инструмент позволит Европейскому союзу поддерживать деятельность своих миссий и операций в рамках Общей политики безопасности и обороны в странах, которые принимают помощь для военной и оборонной техники или инфраструктуры.

Прочитав все это, в Армении решили, что как раз подпадают под все написанное. У Еревана в ЕС имеется серьезная поддержка, он - протеже аж самого Парижа. Кроме того, Армения допустила на свою территорию наблюдательную миссию Евросоюза, которая, нет никаких сомнений, останется там на постоянной основе и будет расширяться и расширяться. Но Армении отказали. Объяснено это было посредничеством ЕС в нормализации между Арменией и Азербайджаном, а также чувствительностью конфликта. Добавим к этому, что в Брюсселе прекрасно знают, как на подобный шаг отреагировали бы в Баку. А портить отношения с Азербайджаном никому не нужно, тем более, в нынешних геополитических реалиях.

Напомним, что в 90-х годах Евросоюз обязался не оказывать военной помощи сторонам карабахского конфликта. Эта позиция распространилась и на процесс нормализации между Баку и Ереваном. Азербайджан никогда не обращался к ЕС за какой бы то ни было помощью, тем более военной. Армения делала такие попытки.

Думаем, что не откроем Америки, если скажем, что основная задача фонда EPF это помощь Украине. Для увеличения ее был повышен и бюджет структуры. Помощь же Армении в планы фонда не входит.

Реализация плана Парижа по милитаризации Армении пока движется не очень активно. Франция ввела пост своего военного атташе в Ереване, в мае этого года отправила Армении 50 БТР. В июне французский парламент проголосовал за увеличение военной помощи армянам. Это не поможет Армении стать сильнее, зато повысит напряженность в регионе и создаст условия для глупых реваншистских попыток армянской стороны, от последствий которых армян не спасет никакая Франция и никакая Индия. Кстати, об Индии. По апрельской информации армянских СМИ, поставки индийского вооружения в Армению уже идут. Индийский контракт был заключен, несомненно, по протекции Франции, создающей с индусами совместное производство оружия. Возможно, найдутся и другие. Как заявил глава Совбеза Армен Григорян, Армения нашла альтернативные решения по закупкам вооружений на фоне возникших проблем с закупками из России. Григорян утверждает, что Ереван ведет соответствующие переговоры со множеством стран и уже есть результаты. Что ж, вести переговоры можно и со "множеством стран". Хотя, что в данном случае подразумевается под словом "множество"? В мире не так уж много государств, производящих вооружение. А производящих вооружение, способное приносить успех в современных войнах, и того меньше. Среди оружейных партнеров Еревана их точно нет. Впрочем, о новых современных видах вооружений Армения, скорее всего, не помышляет. 50 БТР это даже больше, чем она могла надеяться. Ей сейчас нужно хотя бы восстановить то, что было до 44-дневной войны. О том, чтобы догнать, а тем более, перегнать Азербайджан, ей не стоит даже мечтать. Азербайджанская армия уже полностью восстановилась и стала в разы сильнее. То вооружение, которое имеется в азербайджанском арсенале, Армении не поставит ни Франция, ни кто-либо еще.

Кроме того, армия это не только бронетехника, беспилотники и ракетные установки. Это еще и люди, это профессионалы, это мотивированный и готовый к защите Родины личный состав. А это оружие, которое Армении никто не продаст.