Франция поможет Армении заново милитаризироваться и покончить с собой

Автор: Лейла Таривердиева

Когда появились сообщения о визите в регион главы МИД Франции Катрин Колонны, многие задались вопросом о цели этого турне. На чем сосредоточены интересы этой страны, в общем и целом было понятно, и потому предваряющий поездку твит мадам министра о желании поддержать мир на Южном Кавказе не был воспринят серьезно. Франция и мир на Кавказе? Да ладно. За всю историю французских интересов в этой части континента эта страна только вносила раздор, пытаясь реализовывать собственные цели. То же самое делали и другие акторы, но Франция всегда отличалась тем, что даже не пыталась завуалировать свои нелицеприятные действия и сохранить лицо. Вряд ли это можно назвать честностью. Скорее это наглость.

Истинная цель визита Катрин Колонны на Южный Кавказ стала ясна, когда она прибыла в Ереван и начала свои встречи. Вымученная доброжелательность на встречах здесь и брызжущая через край симпатия на встречах там. Впрочем, нам французская любовь не нужна. Как говорится, мы не доллар, чтобы всем нравиться. С самого начала было ясно, что в Баку мадам Колонна прибыла "проездом" только для того, чтобы постараться уговорить или надавить в вопросе Лачинской дороги. Возможно, от результатов этих усилий зависела бы ее риторика в Ереване. Судя по сделанным заявлениям, глава МИД Франции осталась итогами бакинского визита очень недовольна. И слава богу.

Кульминационным моментом в ее турне стало заявление об открытии при посольстве Франции в Армении военной миссии. Собственно, это и было основной целью ее приезда в регион. Все проведенные встречи, громкие заявления, общение с прессой, поездка на границу, трогательная грусть в Цицернакаберде - все это было рамкой для обрамления этой новости.

Наличие военных атташе при дипмиссиях - явление обыденное. Однако в данном случае мы видим откровенную дипломатическую провокацию Парижа, которая в конечном итоге перерастет в провокацию военную. В ходе 44-дневной войны был уничтожен основной арсенал ВС Армении. До того несколько лет эта маленькая страна входила в тройку мировых лидеров по уровню милитаризации. Азербайджанская же армия поставила все на свои места, разгромив армян и превратив в металлолом их многомиллиардные оборонные закупки. Теперь Франция пытается помочь армянам восстановить эти потери.

Закрытый для широкой аудитории ресурс Intelligenceonline.fr написал о том, что Франция готовится к системным поставкам вооружений Армении. Это не домыслы. Данный ресурс начала двухтысячных служит негласным рупором спецслужб Франции, в частности Службы внешнеполитической и военной разведки DGSE. Так что к данному сообщению стоит отнестись серьезно. Как пишет издание, официальный Париж приступил к реализации практических мер по подготовке выстраивания системы экспорта вооружений Армении. В публикации перечислены практические меры, которые предприняты в этом направлении.

Первое - готовится назначение постоянного военного атташе Франции в Ереване. В настоящее время эту функцию, по совместительству, выполняет военный атташе французского посольства в Тбилиси Фредерик Кампос. Второе - в начале апреля Ереван посетила делегация Генеральной дирекции по вооружениям (Direction générale de l'armement, DGA) во главе с Мари-Агнес Пикар-Шессель. Третье - возобновляет работу двусторонний комитет по вооружениям. Перед ним поставлена задача обеспечить стратегическое планирование поставок французских вооружений Армении, пишет Intelligenceonline.fr.

Из публикации становится известно, что роль основного "коммерческого агента" военной промышленности Франции в Армении играл бывший президент РА Армен Саркисян. Он, в частности, представлял интересы компаний Thales, Areva, Alstom.

С кем сотрудничать Армении, это ее личное дело. К ней вопросов нет. Эта страна вертится как уж на сковородке, пытаясь найти выгодный для себя выход из сложной геополитической ситуации. А такого выхода нет. Точнее, он есть, но армяне очень надеются его избежать, и та же Франция им в этом помогает. Армянство никогда не умело выходить из трудных ситуаций, оно всегда поручало это другим. Так что армянство делает то, что умеет. Вопросы к Франции. Утвердить свое военное присутствие на Кавказе эта страна мечтала не одно столетие. И всегда ей мешал осуществить это то турецкий, то российский фактор, то что-то еще.

Может показаться странным, что за тридцать лет пребывания Армении в статусе "победителя" и повального безразличия мира к факту армянской агрессии, Париж не попытался усилить свою любимицу и утвердить в Армении собственное военное присутствие. Ничего странного тут нет. Если бы не война в Украине и ослабление России, Париж не рискнул бы соваться в Армению и сегодня. Хотя попытки делались. Соглашение об оборонном сотрудничества Париж и Ереван подписали еще в 2010 году. В 2012 году военный преступник Сейран Оганян как министр обороны с большими почестями был принят в Париже, где обсуждал возможности участия Франции в вопросах обороны и безопасности Армении. После 44-дневной войны армянская сторона бросилась искать "жилетку", но никто поплакаться у него на плече не дал. Только Франция, сердобольная "сестра". Правда, вначале она действовала осторожно, старалась не засвечиваться особо. По некоторым сведениям, инициатива покупать оружие у Индии принадлежит не армянам, а их французским болельщикам. Армения уже заказала у Индии вооружений на 250 миллионов долларов.

Летом прошлого года Франция и Армения провели, как писали СМИ этих стран, успешные переговоры по военному сотрудничеству. На переговорах были достигнуты определенные договоренности, касающиеся предоставления французской военной помощи Еревану. Пошли разговоры о французских миротворцах как на границе, так и в Карабахе (!). Активная деструктивная деятельность, развернутся президентом Макроном, подтвердила инсайдерскую информацию о намерении Парижа и Еревана совместными усилиями делигитимировать Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. С этой целью стороны пытались провести в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, которая передала бы роль первой скрипки Франции. Обратим внимание - во всех этих планах "сестры" пытались обойти фактор Азербайджана. Неудивительно, что из этого ничего не вышло.

Война в Украине стала настоящим подарком для Парижа. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше у него шансов осуществить свою давнюю мечту - закрепиться на Кавказе. Это ключевой регион, и устроить здесь себе форпост для французов очень важно. Лучше всего для этих целей подходит не имеющая суверенности Армения. Армянство не имеет опыта государственности, поэтому доставшиеся им как плата за предательство азербайджанские земли так и не стали реальным государством, способным на проведение независимой политики и принятие дальновидных решений. Наши соседи живут сиюминутными инстинктами, не задумываясь о будущем. Иначе в Армении не радовались бы так открытию французской военной миссии. До сих пор им ничем не помогли ни 102-я российская база, ни даренное российское вооружение на миллиарды долларов, ни огромное посольство США, ни особая благосклонность Ирана, ни первенство в глобальном рейтинге милитаризации. Армения просто переходит из рук в руки как дама с низкой социальной ответственностью, не задумывающаяся о том, чтобы разорвать порочный круг и изменить свою жизнь.

К чему приведет накачивание Армении оружием? К достижению всеармянских целей это точно не приведет. Будет так: возбужденная французскими комплиментами, она как ворона в басне громко каркнет и потеряет на этот раз все. В том, что она это сделает, можно не сомневаться - дело в тех самых пещерных инстинктах, которые руководят целым народом. Направить подаренное Францией вооружение против Азербайджана для армянской стороны равноценно самоубийству. Но тут, думается, другой расчет. Франция не даст "сестренке" так быстро скончаться, она заставит ее помучиться, превратив в полигон военного столкновения Запада и России. Будет очень больно.

Сегодня Армения загоняет себя в очередной милитаристский хомут. Вряд ли французская уздечка будет более удобной, чем российская. Узда есть узда, как ее не раскрашивай.