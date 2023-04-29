Армения втянула европейцев в некрасивую игру

Автор: Лейла Таривердиева

Правительство Армении хочет увеличить численность наблюдателей Евросоюза. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Армен Григорян. Он особо подчеркнул слово "гражданской", но мы его опустим, потому что гражданской эта миссия является лишь частично. "Мы предлагаем всем нашим партнерам увеличить как число людей, так и другие мощности, чтобы наблюдатели могли качественнее выполнять миссию", - заявил Григорян.

То, что миссия будет разрастаться, было понятно с самого начала. Как и то, что в ней станет больше не только людей, но и "других мощностей". Отсутствие этих мощностей, считает глава СНБ Армении, не позволяет европейцам качественно выполнять свою миссию. Похоже, у армян есть серьезные претензии к "качеству" мониторинга. И не без оснований - помнится, после кровавой провокации, устроенной армянской стороной на границе в Зангезуре 11 апреля, соседи пытались затащить европейцев к месту инцидента и раскрутить их на адресные обвинения Баку, но те уклонились, чем навлекли на себя гнев армянского общества.

Так что, что подразумевает Григорян под качественным выполнением миссии, в общих чертах понятно. Сама по себе затея с миссией радовала Ереван потому, что в присутствии европейцев он видел гарантии того, что все происходящее на границе будет рассматриваться сквозь армянскую призму. Кроме того, судя по развитию событий видно, что изначально гражданский статус миссии был лишь ширмой, за которой строились совсем другие планы. Армения желает обеспечить легитимное военное присутствие Европы на своей территории, чтобы вытеснить оттуда присутствие российское. Находящаяся сейчас в Армении группа представляет собой гражданскую миссию лишь по форме, но не по содержанию. Более того, 50 из 100 членов миссии вооружены.

Заявленными целями миссии были повышение доверия в приграничных районах, создание условий для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Пока что ни одна из этих благих целей не достигнута. И нельзя сказать, чтобы миссионеры очень уж старались. Наоборот, с прибытием на границу европейцев ситуация только обострилась, потому что Армения видит в миссии ЕС источник вдохновения. В последнюю пару месяцев армянская сторона осмелела в своих провокациях и заявлениях, почувствовав за спиной некую опору. Ни для кого не секрет, что главным вдохновителем Еревана является Франция. Будучи, не в обиду будет сказано, москитом по сравнению с другими акторами, положившими глаз на наш регион, она, тем не менее, может их и обойти, потому что не брезгует откровенно разыгрывать армянскую карту. Там, где даже Штаты промолчат, Париж всегда подает голос.

Пока другие страны Евросоюза подписывают с Азербайджаном документ за документом, Франция все больше увязает в армянской патоке. В ходе визита в Армению Катрин Колонна объявила о создании при посольстве Франции в РА военной миссии. Это, по ее мнению, даст возможность углубить двустороннее сотрудничество в этой ключевой области. Для чего Франции военная миссия в Армении? Обеспечить свое военное присутствие в этой стране. Какой в этом смысл? Думается, об этом не знают и в самом Париже.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Армяне вместе с французами занимаются детскими играми, вместо того, чтобы в соответствии с международным правом и реальным балансом сил в регионе строить мир. Что сделали наблюдатели Евросоюза до этого, чтобы связывать какие-либо надежды с увеличением их численности с нынешних 50 до 100 или даже 200 человек? Пашинян полагает, что если границу с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, контроль границы с Азербайджаном можно взвалить на европейцев?

Или возьмем тему образования военной миссии Франции при посольстве в Ереване. Будем рассуждать логически. Посольство США насчитывает 2000 сотрудников, в том числе парочку рот морпехов. Разве это укрепило безопасность Армении, чтобы военная миссия Франции что-либо добавила? Грустно наблюдать, как западные покровители Пашиняна вместо того, чтобы вразумить его и побудить к реалистичной политике в постконфликтном армяно-азербайджанском урегулировании, оставляют его в плену иллюзий и несбыточных надежд".