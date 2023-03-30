Армянские тосты, легенды, сказки

Автор: Лейла Таривердиева

Был такой анекдот. Чукча собрался ехать на охоту и пришел к метеорологу за прогнозом погоды. Тот, недолго думая, сказал, что погода будет хорошей, и чукча уехал. После его ухода метеоролог решил перестраховаться и побежал к шаману с вопросом "какая будет погода?" А шаман ответил: "Хорошая. Вон, видишь - чукча на охоту поехал"...

Руководитель миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер даже не подозревает, насколько близок ему по духу этот старый советский анекдот.

Мы много раз задавались вопросом, почему западные медиа и политические круги по умолчанию поддерживают армянскую сторону, даже не пытаясь разобраться в ситуации. К сожалению, ответа на этот вопрос у нас нет. Возможно, действительно, играет роль религиозный фактор, который затмевает разум и нивелирует истинный смысл понятия "справедливость". Возможно, на западе так и не смогли смириться с независимой политикой Баку. Все может быть. В любом случае, подходы Европы, к которой Азербайджан настроен очень дружественно, неправильны и недальновидны. Да, конечно, Армения с ее вассальным складом мышления - это удобный плацдарм для разыгрывания нечистоплотных геополитических партий, но будущее региона не за ней, а за Азербайджаном. О том, насколько важен этот регион той же Европе, говорить излишне.

В Deutsche Welle накануне вышла статья о ситуации в Армении, точнее, о том, как армянское общество под присмотром различных нездоровых элементов и европейской миссии готовится к "азербайджанской агрессии". Популярная немецкая газета с нотками большой симпатии рассказала об экстремистской организации VOMA и ее адептах. Журналист побывала в одном из лагерей этой "школы выживания" и вдохновенно описала увиденное. Думается, в дальнейшем таких статей станет больше, а градус восхищения дикими традициями армянского общества повысится. Потому что армяне пошли на очередное предательство - на этот раз России - и снова переобулись. Армянству к таким сальто не привыкать, но о чем думают сами европейцы, разрушая отношения с Баку ради сомнительных услуг Еревана?

Давайте посмотрим, чем занимается в Армении европейская миссия. Миссионеры, как Шурик из комедии, заняты только тем, что собирают армянские сказки, легенды и тосты, которые затем отправляют в виде отчета в Брюссель. Глава миссии ЕС Маркус Риттер заявил журналистке DW буквально следующее: "Многие армяне считают, что весной Азербайджан начнет наступление. Если этого не произойдет, наша миссия уже удалась". Господин Риттер фактически не оставил места для сомнений относительно якобы готовящегося азербайджанской стороной наступления, основываясь только на армянской болтовне. Никаких доказательств коварных планов Баку у него нет и быть не может, главное - "многие армяне считают". А если наступление не состоится, то это будет значить не то, что никто и не собирался наступать, а то, что Баку испугался миссии ЕС...

Если бы Маркус Риттер был трактористом или дворником, такие речи ему были бы простительны. Но этот человек далеко не тракторист. В конце 90-х он возглавлял различные подразделения Федеральной пограничной службы Германии, далее занимал разные посты в той же сфере, до назначения в Армению занимал пост президента регионального федерального полицейского управления Штутгарта. Риттер не полицейский чиновник, он участвовал в боевых действиях в Косово, в Афганистане, в Южном Судане, чем-то занимался в Грузии после войны 2008 года. Делать заявления, опираясь на домыслы и сплетни тети Айкануш, ему не подобает.

С жестким заявлением по поводу откровений главы миссии ЕС выступил МИД Азербайджана. Внешнеполитическое ведомство призвало миссию не поддаваться ложным и клеветническим утверждениям армянской стороны, не подрывать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и не подрывать взаимное доверие.

Как сказал в комментарии Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, заявления Риттера еще раз доказывают, что миссия ЕС не является объективной. Ее цель - это защита интересов Армении, а не мир на Кавказе. "В целом, все это ставит под сомнение какое-либо дальнейшее сотрудничество Азербайджана с миссией Европейского Союза. Азербайджанская сторона не раз поднимала вопрос объективности и высказывала свои сомнения, так как имеет место вопрос беспристрастности европейских наблюдателей вообще. Мы помним, что Евросоюз был абсолютно безразличен, когда граница находилась под армянской оккупацией, а теперь вдруг развернул деятельность, как только появилась, по мнению армян, мнимая угроза для Армении. Роль Евросоюза может быть положительной, но не в преломлении этой миссии, а в работе над мирным договором при посредничестве Шарля Мишеля", - сказал Фарид Шафиев.

Нельзя не согласиться с азербайджанским экспертом - ЕС в лице Шарля Мишеля очень неплохо начал свою партию, но плохо ее закончил. Маркус Риттер дал нам примерное представление о том, какого содержания отчеты отправляются еженедельно в Брюссель. Теперь мы знаем, что армянские сказки рассказываются не только в бюллетенях Минобороны России, но и в отчетах миссии ЕС. Удивительное единомыслие. Рассказ о якобы готовящемся наступлении Азербайджанской армии, доказать которое, по признанию самого Риттера, миссия не может, наверняка, уже ушел по адресу. Хотя что-то подсказывает, что сам сотрудник спецслужб Германии и по совместительству глава миссии ЕС прекрасно понимает, что никакого наступления на Армению Азербайджан не готовит. Все это понимают, но продолжают свою игру, подбадривая и вдохновляя Армению. Страну, где дети ползают в военной форме, учась стрелять по азербайджанцам, вместо того, чтобы набираться ума и расти нормальными людьми, а женщины, оставляя дома младенцев и переодевшись в камуфляж, разучивают приемы и устройство автомата в "школе выживания".

Статья, заказанная не любящим Азербайджан германским фондом (что означает "исследование для этой статьи было поддержано Фондом Фридриха Эберта", думается, всем понятно) не о героизме, не о любви к родине, а о страхе и нездоровье целой нации. Если мир так и не настанет, Евросоюз должен знать, что кровь новой войны будет и на его руках.