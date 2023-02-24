К объективности миссии ЕС есть большие вопросы

"Не думаю, что между прибытием европейской миссии и сегодняшними нарушениями армянской стороной режима прекращения огня есть прямая связь. Возможно, что внутри армянской армии имеются пророссийские силы, которые будут устраивать подобные провокации. Тем не менее, к объективности миссии есть большие вопросы", - сказал в комментарии Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Азербайджанская сторона, отметил он, не раз поднимала вопрос объективности и высказывала свои сомнения. Во-первых, граница не определена, и по какой методике будет проводиться делимитация, тоже неясно. Во-вторых, имеет место вопрос в целом беспристрастности европейских наблюдателей. Шафиев напомнил, что ЕС был абсолютно безразличен, когда граница находилась под армянской оккупацией, а теперь вдруг развернул деятельность, как только появилась, по мнению армян, мнимая угроза для Армении.

"Как это будет способствовать миру, трудно сказать. В любом случае, вопросы есть, а ответов на них пока нет. Роль Евросоюза может быть положительной, не в преломлении этой миссии, а в работе над мирным договором при посредничестве Шарля Мишеля. Мы должны разделять эти два момента. В том преломлении, в контексте работы над мирным договором роль ЕС может быть позитивной", - сказал Фарид Шафиев.

Напомним, что гражданская миссия Евросоюза в Армении (EUMA) начала свою работу 20 февраля 2023 года. Ее целями заявлено содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

По данным Еврокомиссии, исключительно гражданский персонал миссии будет состоять из 100 человек, включая около 50 гражданских наблюдателей.

Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции гражданского командующего операцией, а Маркус Риттер будет руководить миссией.

Первоначальный мандат миссии охватывает два года.

Лейла Таривердиева