Армения втянула Евросоюз в опасный квест

Автор: Лейла Таривердиева

Европейский Союз объявил о запуске "гражданской" миссии на условной армяно-азербайджанской границе. Условна не только граница, но и статус самой миссии, которую можно назвать гражданской с большой натяжкой. В ее составе будет 100 человек, только половина из которых не будут вооружены. То есть 50 членов миссии будут лицами, имеющими при себе оружие. Это будут сотрудники полиции, структур безопасности и обороны.

У гражданской половины миссии свой руководитель. В целом миссию возглавляет Маркус Риттер, старший офицер Федеральной полиции Германии. В конце 90-х он возглавлял различные подразделения Федеральной пограничной службы, далее занимал разные посты в той же сфере, до назначения в Армению занимал пост президента регионального федерального полицейского управления Штутгарта. Риттер не полицейский чиновник, он участвовал в боевых действиях в Косово, в Афганистане, в Южном Судане, чем-то занимался в Грузии после войны 2008 года. В общем, для осуществления военизированного мониторинга на границе с Азербайджаном товарищ подходящий.

Руководитель гражданской части Стефано Томат является директором по комплексному подходу к безопасности и миру (ISP) Европейской службы внешних связей (EEAS). Данная структура отвечает за "эффективную координацию реагирования ЕС на протяжении всего цикла конфликта". В биографии господина Томата много пунктов, в том числе дипломатических, и повсюду он трудился, как утверждается, во имя мира и разоружения.

Одним словом, за мир на нашей границе с реваншистским недогосударством Арменией мы теперь, судя по всему, можем быть спокойны...

Военизированная миссия пробудет на границах Азербайджана два года. Если учесть, что первоначальные договоренности были без согласования с нашей страной и полностью нарушены и переиначены, то можно смело говорить о том, что миссия ЕС через два года не только не покинет Армению, но и превратится из военизированной в военную и расширится в численном выражении. Штаб-квартира миссия развертывается в Кешишкенде (Ехегнадзор) - на достаточном удалении от границы. Это делается из соображений собственной безопасности, а также чтобы не раздражать лишний раз азербайджанскую сторону. Кроме того, граница это далеко не основная цель Евросоюза. Европейцы собираются патрулировать всю территорию Армении.

Ранее МИД Азербайджана уже высказался достаточно конкретно. Было указано, что миссия ЕС не должна использоваться для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая процесс делимитации границы. Следует обеспечить, чтобы размещение миссии ЕС в Армении учитывало законные интересы Азербайджана, не подрывало взаимное доверие. Азербайджанский МИД также предупредил, что злоупотребление присутствием миссии ЕС опасно для действующих механизмов диалога и этого следует избегать.

Заявление было сделано после того, как 23 января главы МИД стран Европейского союза утвердили создание гражданской миссии в Армении для "содействия урегулированию на Кавказе", "повышения доверия в приграничных районах Армении, создания условий для нормализации армяно-азербайджанских отношений". Учитывая, как напрягается обстановка в связи с этой миссией, трудно представить, что она будет способствовать нормализации. Ближе к истине был Жозеп Боррель, заявивший, что миссия ЕС в Армении "открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе".

К сожалению, мы слишком хорошо знаем, что означает поддержка деэскалации и мира в нашем регионе. Четверть века руками международных посредников, силами всевозможных миссий поддерживались исключительно армянские интересы. И всегда говорились одни и те же слова. Можно было только удивляться, что такое количество влиятельных государств мечтают о мире на Южном Кавказе, а он почему-то никак не наступает. Достаточно было слегка надавить на Ереван - и этот мир наступил бы незамедлительно. Вместо этого агрессору оказывалась всяческая поддержка, и гласная, и негласная.

Многие годы агрессор поддерживался Россией, теперь опеку над армянами взял на себя Евросоюз. Армения окружена трогательной заботой, десятки рук утирают ее слезки. Это при том, что в реальности этой стране ничего не грозит в случае ее нормального поведения. Реально заботящаяся об армянах сторона должна была бы не мониторить границу, а заняться перестройкой мышления политического руководства и общества Армении. Для достижения мира в регионе это было бы наиболее эффективным методом. Ввод же военизированной миссии - это не выход. Она будет способствовать только дестабилизации. Даже если это не коснется непосредственно Азербайджана, Армения - наш сосед, на территории которого расквартирован многотысячный контингент ВС России. Пашинян даже не представляет, какие проблемы может создать своей стране, входя в военный сговор с Евросоюзом. Это может быть дестабилизация, которая нанесет непоправимый вред региону. Армении терять нечего, но нормальным государствам есть о чем задуматься.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде:

"Тренд очевиден. Он уже, скажем так, имеет ярко выраженные черты и заключается в том, что последовательно армянская сторона интернационализирует ту напряженность, которую сама же искусственно создает на границе, и вводит сюда представителей полувоенных структур других государств. Эта миссия должна выполнять мониторинговую функцию, а в реальности наделена таким кругом полномочий, который нам до конца не понятен. Почему непонятен? Потому что речь идет о согласованиях между ЕС и Арменией, о которых мы можем судить только по видимой стороне договоренностей. По факту к этой деятельности привлекаются жандармы, полицейские, представители безопасности, о чем ранее не было никаких известий. И это происходит, что называется, по ходу пьесы.

В этих условиях нельзя исключать, что на последующем этапе к работе миссии могут быть привлечены и военные специалисты. Возможно, что они уже есть. Так что название "гражданская" никак не отражает реальный характер этой миссии. За деятельностью военных гражданские могут наблюдать, только будучи в статусе специальных уполномоченных лиц. То есть это не гражданская миссия.

Это процесс со множеством неизвестных. Почему это делает армянская сторона, понятно. Но вот почему на это ведутся европейские страны? Четкого ответа нет. Ситуация не согласовывается с динамикой, складывающейся на границе. Ранее было принято решение о делимитации и демаркации границ, периодически проводились встречи и на границе, и с участием фасилитаторов. А килейные договоренности с Евросоюзом бросают достаточно густую тень на этот процесс. Складывается впечатление, что на армянской стороне в той или иной степени участвуют европейские структуры, создавая определенный негативный фон в вопросе делимитации. Изначально было оговорено, что будут действовать национальные комиссии, которые будут договариваться по этому вопросу, и привлечение сторонних сил в решение вопроса границ недопустимо.

Армянская сторона использует миссию, чтобы оттеснить российских пограничников, ограничить степень влияния российской стороны на ситуацию. Тут мы видим отражение напряженности между Арменией и Россией. Фактически мы видим, как армянская сторона, используя искусственную напряженность на границе с Азербайджаном, пытается решить свои геополитические задачи и вытеснить Россию из региона, усилив присутствие европейских сил. С другой стороны, Армения пытается таким образом дать понять ОДКБ, что отчаявшись получить одностороннюю поддержку организации, Ереван будет предпринимать шаги на свое усмотрение. Это печально, потому что уводит регион от решения основных вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией, и вносит дополнительную напряженность, что не способствует решению базовых вопросов. И складывающаяся сейчас ситуация на границе только вносит еще больший сумбур. Армянская сторона, по всей видимости, пытается действовать в рамках доконфликтной логики: чем более запутанная ситуация складывается, тем выгоднее Армении, чем большее число интересантов в процесс вовлекается, тем сложнее будет решать вопросы, стоящие на повестке дня. Сейчас мы наблюдаем новое развитие этой логики".