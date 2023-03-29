В Баку предупредили миссию ЕС в Армении

Миссия ЕС не должна поддаваться ложным и клеветническим утверждениям Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы решительно осуждаем тот факт, что глава миссии ЕС, основываясь на ложных и клеветнических утверждениях армянской стороны, высказал мнение о том, что якобы Азербайджан готовится к нападению, и представил основную задачу миссии ЕС как "защиту Армении от Азербайджана". Мы неоднократно подчеркивали необходимость предотвращения злоупотребления этой миссией для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Гаджихаде отметил, что при размещении миссии ЕС в Армении необходимо учитывать законные интересы Азербайджана, и деятельность этой миссии должна быть осуществлена ЕС таким образом, чтобы не подрывать взаимное доверие.

"Нельзя допустить, чтобы армянская сторона злоупотребляла присутствием миссии ЕС с целью обострения ситуации и уклонения от своих обязательств. Миссия ЕС не должна поддаваться ложным и клеветническим утверждениям и должна действовать в соответствии со своим мандатом", - отметили в МИД.