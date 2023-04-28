Армянская Колонна французской дипломатии: Париж давно не стоит мессы

Автор: Акпер Гасанов

Тот редкий случай, когда я не могу не согласится с заявлением, которое сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Насколько я знаю, у США и у представителей Евросоюза, в частности Франции, были так называемые заявки на роль "честного брокера" в вопросе армяно-азербайджанской нормализации, - сказала она. - Мне кажется, эти заявки они провалили".

С тем лишь уточнением, что провалена конкретно миссия Франции. Провалена давно, с того самого времени, как эта страна отказалась от статуса нейтрального и объективного арбитра в армяно-азербайджанском конфликте. В этой связи напомню про эпизод из январского интервью, которое дал отечественным телеканалам Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства поведал о том, как Франция стала страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

"Президент Франции Франции Жак Ширак очень настаивал на этом. Гейдар Алиев же возражал против этого, неоднократно возражал. Впоследствии даже Жак Ширак не раз рассказывал мне эту историю, он относился к моему отцу с большим уважением и отмечал, что Гейдар Алиев говорил ему, что он не против него лично, а против того, чтобы Франция была там сопредседателем, потому что армяне там имеют огромное влияние и будут влиять на их политику. Ширак же, как он мне рассказывал, убедил его, что они всегда будут нейтральными, только после этого Гейдар Алиев дал свое согласие", - сказал Президент Азербайджана.

Время показало, что в период президента Макрона, Франция отошла от нейтральной позиции, встав на сторону государства-оккупанта, по вине которого более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, был совершен Геноцид в Ходжалы, имел место экоцид и урбицид, некогда цветущий Агдам был превращен в "Кавказскую Хиросиму".

В итоге, во время 44-дневной войны во Франции выдвинули инициативу против нас в ООН. В то время не получилось ее пробить, страны-члены Движения неприсоединения предотвратили это. Кроме того, Сенат и Национальная ассамблея Франции принимают антиазербайджанские резолюции. В нашей стране все это видят и потому считают неуместной попытку реанимации МГ ОБСЕ, в составе которой есть Франция.

При этом, демонстрируя высочайший уровень политической и дипломатической культуры, в Баку оставляют открытыми двери для диалога с Парижем. И согласие принять в нашей столице министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна - доказательство тому. И она, прилетев в Баку, сделала ряд, на первый взгляд правильных, заявлений.

"Азербайджан и Франция - исторические партнеры. Мы являемся одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Азербайджан прошел сложный путь в своей истории, и мы это видели"- отметила она.

Но всего сутки после этого, мы увидели совсем иную, привычную мадам Колонну.

"Препятствование движению по Лачинскому коридору недопустимо, это чревато серьезными рисками экономического и гуманитарного кризиса для населения Нагорного Карабаха", - изрекла она.

И это был привычный, увы, цинизмом. На протяжении почти трех десятков лет свыше миллиона азербайджанцев были в положении беженцев и вынужденных переселенцев. В Армению, на землю предков, до сих пор не могут вернуться сотни тысяч азербайджанцев, но глава МИД Франции этого "не видит". Она точно также "не видит" и того, что на территории Карабахского экономического района незаконно проживают десятки тысяч этнических армян.

У них у всех на руках паспорта граждан другой страны, Армении. Несмотря на все это мадам Колонна несет ахинею про какие-то риски экономического и гуманитарного характера для армянских нелегалов на наших землях. То, что она оглашает является чушью еще и потому, что КПП Азербайджан установил на своей территории, имея на это полное право. Так что, все эти реверансы в сторону Армении доказывают одно - Франции нечего даже пытаться изображать из себя посредника в армяно-азербайджанском конфликте. Она эту роль окончательно провалила.

И провальная внешняя политика Франции видна не только на примере Азербайджана.

"Президент Франции Эммануэль Макрон глубоко ошибается, если думает, что может вести какой-то диалог о мире за спиной у украинского народа", - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, предложив Макрону отказаться от части французских территорий - "Он может это сделать? Пусть отдаст Бордо или иной регион Франции другому государству".

Ровно тоже самое Франции давно предлагали в Азербайджане. Если им так нравятся армяне, незаконно проживающие в Карабахском экономическом районе нашей страны, то мадам Колонна и мсье Макрон могут обдумать план их переселения в Марсель или в иной регион Франции.