Прогнозируемое фиаско Эммануэля Макрона: цена нарушенного баланса

Автор: Акпер Гасанов

Происходит то, что должно было произойти. На глазах Франции и всей Европы закатывается "звезда" очередного политического популиста и персонажа, который кажется раком на безрыбье французской и европейской политики. Президент Франции Эммануэль Макрон, так часто и отчаянно пытавшийся усидеть сразу на нескольких стульях, в итоге оказался там, где должен был оказаться - промеж них.

На прошлой неделе более миллиона человек приняли участие в манифестациях против пенсионной реформы, которые прошли в четверг во многих крупных города Франции. Отмены авиарейсов, перебои в работе метро и железных дорог. Все это имело место на фоне массовых беспорядков: вечером и ночью вновь столкновения, пожары на улицах - горят горы мусора и баррикады. Таков итог политики Макрона, затеянной им пенсионной реформы.

Не удивительно, что в Ницце на рельсы положили его чучело. Сам французский президент дал уже интервью на телевидении после принятия пенсионной реформы, но, по сути, ничего нового он не произнес, лишь доказав, что не будет никаких уступок протестующим.

"Насмешкой и презрением по отношению к миллионам граждан " - назвал это глава крупнейшего профсоюза Франции.

А представители политической оппозиции окрестили Макрона пироманом, который разжигает протесты.

"Он всегда думает о личном комфорте, об укреплении своей власти и никогда, никогда об интересах народа. Он говорит, что уважает протестующих, но при этом оскорбляет их. Мы видим, что на самом деле внутри него кипит злоба, которую он не может взять под контроль, когда дело касается тех, кто с ним не согласен", - отмечает Марин Ле Пен. Да, она сама является, мягко говоря, неоднозначной фигурой. Но тут она права.

И не только она.

"Президенту Франции Эммануэлю Макрону нет дела до проблем своих граждан, недовольных пенсионной реформой", - заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, Макрон должен был быть на стороне народа и принять меры для того, чтобы успокоить протестующих, но он этого не сделал, аргументируя свою пенсионную реформу тем, что граждане Франции не способны ее понять.

"У него очень высокое мнение о самом себе. Это является одной из причин, почему президент упрекает свой народ в глупости и непонимании правительственных реформ", - подчеркнул Мариани.

И это тоже правда. А истиное лицо Макрона все увидели совсем недавно, когда президент Франции в ходе разговора с журналистами спрятал под стол руку и снял с руки часы, стоимостью свыше 80 тыс. евро. Это был примитивный "трюк", доказавший как страсть Макрона к роскоши, так и его готовность менять маски, дабы предстать перед французами "простым парнем".

Тут имеет смысл напомнить, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг минимального значения за последние три года еще на фоне обсуждаемой в стране пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. Об этом свидетельствовали опубликованные в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche результаты опроса социологической службы IFOP. Согласно ее данным, только 32% опрошенных французов были удовлетворены действиями Макрона на посту президента. Это на 2 процентных пункта меньше, чем месяц назад.

Сейчас, уверен, этот рейтинг и вовсе обрушился. И я бы не исключал того, что Макрон вынужден будет уйти в отставку, не дожив своего второго президентского срока. В любом случае, он уже запомнился, как презираемый слишком большим числом своих сограждан политик и как тот, к кому не испытывают уважения в мире. В Украине, кстати, прекрасно помнят, как Макрон уговаривал президента Зеленского капитулировать в первые дни российского вторжения.

Также напомню, что совсем недавно президент Франции поругался с главой Конго Чисекеди из-за причастности Франции к геноциду в Руанде Дело было в ходе их совместной пресс-конференции. И Макрон отрицал очевидное, причем в совершенно хамской манере. Кстати, в Сети есть видео, на котором премьер Италии Джорджа Мелони публично разоблачает колониальную политику Франции в Буркина-Фасо.

"Африканский франк - это колониальная валюта, которую Франция печатает для 14 африканских стран, у которых она берёт дань и эксплуатирует ресурсы. Это ребенок, который работает на золотом руднике в Буркина-Фасо. Буркина-Фасо - одна из беднейших стран мира. Франция печатает колониальные деньги для Буркина-Фасо, где есть золото. Взамен они требуют, чтобы 50% всего экспорта Буркина-Фасо попадало в казну Франции. Золото, за которым этот ребенок идет по туннелю, в основном, оказывается в казне французского государства. Так что решение не в том, чтобы брать африканцев и привозить их в Европу. Решение состоит в том, чтобы освободить африканцев от определенных европейцев, которые пользуются ими, и позволить этим людям жить за счет того, что у них есть", - заявила премьер Италии.

То есть, лживая политика Франции вообще и лицемерие Макрона в частности, это очевидная для очень многих истина. И нет ничего удивительного в том, что столь позорным оказывается политический финал персонажа, который отошел от принципов справедливости и равноудаленности в армяно-азербайджанском конфликте. Макрон однозначно встал на сторону Армении, не принеся ей никакой практической пользы, но доказав свое политическое лицемерие и близорукость.

В этой связи напомню слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные в ходе его интервью представителям отечественных телеканалов. Глава государства тогда подчеркнул, что Франция до нынешнего правительства всегда пыталась сохранять баланс.

"Хочу даже напомнить один эпизод, - возможно, многие упустили его из виду, - 24 апреля 2015 года президент Франсуа Олланд посетил Армению. Всего четыре лидера отправились в тот день в Армению. Это было ее очередным крахом, и это был крах ее исторической фальсификации. Он поехал туда, а я поехал в Чанаккале. Президент Олланд прибыл вечером из Армении в Баку, даже раньше меня. Наше мероприятие заняло немного больше времени. Я приехал, президент Олланд уже был в Баку, и на следующее утро - 25 апреля - мы с ним встретились. О чем это говорит? Это показывает действие политика. Это показывает, что Франция является сопредседателем, она с уважением относится к этому посту и к нам, и он прибыл, чтобы сохранить баланс. Я очень высоко ценю это, очень высоко. Но потом этот баланс нарушился. Даже до войны этот баланс был нарушен", - подчеркнул тогда Президент Азербайджана.

Глава нашего государства тогда все четко объяснил и сделал прогноз, который сбывается: "Поэтому я считаю, что нынешняя ситуация - результат действий нынешнего французского правительства. Я надеюсь, что в будущем во Франции будет сформировано такое правительство, которое будет ценить связи с Азербайджаном".

Так, уверен, оно и будет. А Эммануэль Макрон останется в памяти граждан нашей страны и не только, как мелкий политический деятель периода расцвета политического таланта Президента Азербайджана Ильхама Алиева.