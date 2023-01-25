Цена антиазербайджанской политики Эммануэля Макрона

Автор: Акпер Гасанов

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн из-за подготовки пенсионной реформы потеряли в январе соответственно два и четыре пункта в оценке их деятельности французами, согласно опросу института общественного мнения Ifop. Комментируя этот результат, газета Le Figaro пишет, что у Макрона сейчас самый низкий рейтинг со времени его переизбрания на пост президента в апреле минувшего года.

Среди опрошенных только 34% заявили о своей удовлетворенности действиями главы государства. Со времени президентских выборов это снижение на семь пунктов. И это также самый низкий показатель у Макрона с февраля 2020 года. Рейтинг Борн снизился до 32% позитивных оценок. Это самый плохой результат с момента ее назначения главой правительства.

Причем, есть все основания предполагать, что падение их рейтингов будет иметь место и далее. На этом фоне, когда логика подсказывает необходимость концентрации действий Макрона и Борн на внутренних проблемах Франции, мы видим рост провокационных действий руководства этой страны на внешнеполитической арене.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце принял сопредседателей Координационного совета армянских организаций Франции Ара Тораняна и Мурада Папазяна. Макрон и представители армянской общины "обсудили ситуацию, сложившуюся в Карабахе в результате закрытия Лачинского коридора с 12 декабря 2022 года".

Само по себе это заявление является абсурдным, но показательнымм. Лживо и цинично называющий себя "другом Азербайджана" Макрон обсуждает с французскими армянами то, что происходит на признанной всем миром, в том числе и самой Францией, территории Азербайджана. Это откровенная провокация против территориальной целостности нашей страны!

Той самой, которую, в присутствии Макрона, на четырехсторонней встрече в Праге, признала и Армения. Да, в столице Чехии Никол Пашинян вынужден был признать, что и Карабахский экономический район является неотъемлемой частью Азербайджана. Кстати, это было совместное фиаско дуэта Макрон-Пашинян перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Не способный вести честную игру, не имеющий достаточных таланов полемиста, являяющийся откровенной посредственностью Макрон, с тех самых пор пытается взять реванш за свое поражение. В итоге, мы увидели целый ряд провокационных действий со стороны Франции. Именно она, в частности, стоит за тем, что главы МИД стран Европейского союза утвердили создание "гражданской миссии" в Армении для "содействия урегулированию на Кавказе" на 2 года.

Это решение лоббировал лично Макрон. Это была лично его провокация, осуществленная подло, закулисно, без согласования с Азербайджаном, с нарушением всех данных официальному Баку устных обещаний. И это еще раз доказало простую и справедливую истину, согласно которой политику грязной делают конкретные политики, предпочитающие грязные методы работы.

И вот, мы видим сообщение в прессе, согласно которому Торанян и Папазян выразили признательность за внимание, проявленное к ним со стороны Макрона, и надежду на то, что Франция активизирует свою роль в деле защиты населения Нагорного Карабаха. То есть, Торанян и Папазян предпочли обнажить Макрона, выведя его на сцену в качестве защитника карабахских сепаратистов.

Да, по сути, Макрона превратили в абсолютную армянскую марионетку. И его, президента Франции, это вовсе не смущает! Он улыбается тем, кто требует от него защитить элементарных грабителей. Ведь из Карабахского экономического региона Азербайджана в Армению отправлялись ископаемые, незаконно добытые на золоторудном прииске "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли". Именно против этого выступают азербайджанские активисты.

Но Макрон давно уже потерял всякий стыд, чтобы беспокоиться о такой "мелочи", как репутация. Он открыто поддерживает грабеж природных ресурсов Азербайджана со стороны армянских сепаратистов. Он гордо позирует на фоне спонсоров этих антиазербайджанских провокаторов. Чем наводит на мысль о том, что эти господа являются и его личными спонсорами. Французская политика полна примерами зашкаливающей и позорной коррупции. Достаточно вспомнить того же Саркози, который был коррумпирован донельзя. Так что, вполне возможно, что однажды мы узнаем и реальную цену проармянской позиции Макрона. При этом, как политик, он уже девальвировал.